Fred Vasseur: «Max Verstappen machte keine Fehler»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur lobt Max Verstappen für seinen starken Auftritt in diesem Jahr. Der Franzose ist aber überzeugt: Sollte sein Team den Red Bull Racing-Star unter Druck setzen, macht auch der Champion Fehler.

Max Verstappen hat auf dem Weg zum dritten WM-Titelgewinn in Folge viele Rekorde gebrochen und eine unglaublich erfolgreiche Saison erlebt. Die Leistung des erst 26-jährigen Niederländers beschert ihm nicht nur aus den eigenen Reihen viel Lob. Auch Fred Vasseur würdigt die starken Auftritte des Red Bull Racing-Stars beim Rückblick auf die diesjährige Saison.

Der Ferrari-Teamchef sagt über den alten und neuen Champion: «Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, dass er eine überragende Saison gezeigt hat. In den ersten zwei oder drei WM-Runden hat er sich noch ein Duell mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez geliert, aber danach war er in einer eigenen Liga unterwegs. Er machte keine Fehler, und das die ganze Saison hindurch.»

«Wenn Verstappen Mühe hatte, wie etwa im Qualifying in Saudi-Arabien, dann lag das an der Technik. Er war immer bei der Musik, hat starke Starts hingelegt und sich keine Kollisionen geleistet – abgesehen von jener in Vegas, in der er mit George Russell zusammenkam.» Wir erinnern uns: Das unliebsame Treffen hielt Verstappen aber nicht davon ab, das zweitletzte Saisonrennen für sich zu entscheiden, der Mercedes-Star wurde hingegen für die Kollision bestraft.

Dennoch hält Vasseur den dreifachen Weltmeister nicht für unschlagbar. Er ist sich sicher: «Ich will nicht sagen, dass wir ihn unter Druck gesetzt haben, in Abu Dhabi war das sicherlich nicht der Fall. Aber er hatte etwas mehr Gegenwind als etwa in Zandvoort oder in anderen Rennen, in denen er dem Feld davongeeilt ist. Er hat die ganze Saison dominiert, aber er wird wie alle Fahrer wohl mehr Fehler machen, wenn er mehr Druck verspürt.»

«In dieser Saison konnte ihn aber niemand wirklich unter Druck setzen, abgesehen von uns in den letzten zwei oder drei Rennwochenenden und in Singapur. Und genau da hat sich Red Bull Racing wohl Fehler beim Abstimmen des Fahrzeugs geleistet. Aber wir waren zu weit weg, um diesen Druck konstant auszuüben», fügte der Franzose an.

