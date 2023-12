Max Verstappen: Traum von Le Mans mit Fernando Alonso

Formel-1-Champion Max Verstappen interessiert sich nicht für alle anderen Rennserien ausser der Königsklasse. Das 24h-Rennen in Le Mans würde er aber gerne bestreiten – zusammen mit GP-Urgestein Fernando Alonso.

Ein Einsatz bei der IndyCar-Serie reizt Formel-1-Champion Max Verstappen nicht, wie er bei seinem Auftritt beim «Honda Thanks Day» in Motegi erklärte. Eine Teilnahme am 24h-Klassiker in Le Mans reizt ihn aber, genauso wie die Möglichkeit, einmal auf einem MotoGP-Bike Gas zu geben. «Natürlich würde ich gerne ein MotoGP-Bike ausprobieren und auch die SuperGT-Autos bereiten mir Spass», verriet er.

«Ich durfte vergangenes Jahr eins fahren und das war super», erzählte der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team. «Auch die SuperFormula-Autos sind toll, sie sind abgesehen von den Formel-1-Rennern die schnellsten Fahrzeuge und sie sehen super aus», fügte er an.

«Aber in Le Mans würde ich wirklich gerne einmal antreten. Ich war schon dort, als mein Vater noch teilnahm. Die Atmosphäre bei den Langstrecken-Rennen ist überwältigend, da sind so viele Leute, auch in der Nacht und bei Sonnenaufgang. Ich finde das wirklich cool», schwärmte Verstappen daraufhin.

Seinen idealen Teamkollegen hat der dreifache Weltmeister mit Fernando Alonso bereits gefunden: «Ich habe schon mit Fernando darüber gesprochen und er sagte, er würde nur mit mir noch einmal antreten. Und ich dachte: ‚Wow, das wäre wirklich cool.‘»

«Das einzige Problem ist, dass man für die Fahrer in Le Mans kein Mindestgewicht vorschreibt und ich bin ziemlich schwer. Deshalb muss ich einen leichteren Teamkollegen finden. Aber Fernando ist ziemlich leicht, das wäre also schon sehr gut», fügte Verstappen an.

