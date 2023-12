Nicola Lacorte: Neue Alpine-Nachwuchshoffnung

Das Alpine-Team hat sein Nachwuchskader um ein neues Talent erweitert: Nicola Lacorte wird neu vom französischen Rennstall unterstützt. Der 16-jährige Italiener eroberte in diesem Jahr seinen ersten Formel-4-Sieg.

Nicola Lacorte ist seinem Traum vom Dasein als Profi-Rennfahrer einen Schritt näher gekommen: Der italienische Teenager ist in das Nachwuchsprogramm des Alpine-Teams aufgenommen worden. Der 16-Jährige trat in diesem Jahr in der italienischen Formel 4 sowie in der Formel-4-Meisterschaft der Arabischen Emirate an und überzeugte mit zwei Siegen und vier Podestplätzen.

Lacorte belegte in der italienischen Meisterschaft den neunten Gesamtrang und den fünften Platz in der Rookie-Wertung. In der arabischen Formel 4 schloss er die Saison auf dem 24. Gesamtrang und dem neunten Rookie-Platz ab.

Als neuestes Mitglied des Alpine-Nachwuchskaders profitiert er von der Erfahrung der Academy-Mitarbeiter sowie von der Unterstützung des Formel-1-Teams. Lacorte wird auch Zugang zu den Einrichtungen im Formel-1-Werk in Enstone haben.

«Es ist eine grosse Freude für mich, dass ich ins Entwicklungsprogramm des Alpine-Teams aufgenommen wurde und nun die Möglichkeit habe, in der kommenden Saison und darüber hinaus mit der Alpine Academy zusammen zu arbeiten. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen und ich bin mir sicher, dass diese Chance mir helfen wird, meine Karriere voranzubringen und mich sowohl als Mensch als auch als Fahrer weiterzuentwickeln», erklärt der Italiener.

Alpines Interim-Sportdirektor Julian Rouse sagt zur Aufnahme des jungen Rennfahrers: «Es ist grossartig, dass Nicola nun zu unserem Nachwuchsprogramm stösst. Wir erweitern das Alpine Academy Programm stetig und nehmen immer neue Talente auf, die wir auf ihrem Karriereweg unterstützen. Wir freuen uns darauf, Nicola bei der Entwicklung auf und neben der Strecke zu helfen und wie alle unsere Nachwuchstalente wird Nicola von der Unterstützung und dem Wissen der Alpine Academy und des Formel-1-Teams von Alpine profitieren.»