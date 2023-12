Valtteri Bottas: «Haben ein paar neue Ideen»

Das Alfa Romeo Team hat in diesem Jahr die Erwartungen nicht erfüllt. Deshalb soll es für die nächste Saison ein komplett neues Auto geben. Valtteri Bottas ist sich sicher: «Genau das brauchen wir jetzt.»

Das Alfa Romeo Team hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Der erhoffte Fortschritt konnte mit dem C43 nicht erzielt werden, das Team rutschte vom sechsten Rang in der Konstrukteurswertung, den es nach der Saison 2022 belegt hatte, auf den neunten Platz ab. Nur das Haas-Team sammelte noch weniger Punkte als der Rennstall aus der Schweiz, der mit Ferrari-Power in der Formel 1 antritt.

Im nächsten Jahr soll alles besser werden. Bereits beim drittletzten Rennwochenende in Brasilien kündigte Teamchef Alessandro Alunni Bravi an: «Wir haben alle Bereiche des Autos gründlich analysiert und der nächste Rennwagen wird keine Weiterentwicklung des C43 sein. Wir sind der Meinung, dass es bei diesem Konzept einige Grenzen gibt, die wir erreicht haben. Deshalb werden wir ein komplett neues Auto haben.»



Der Kurswechsel freut auch Valtteri Bottas, der seit 2022 für das Team aus Hinwil fährt. Der 34-jährige Finne musste sich mit dem 15. WM-Rang begnügen. Nur vier der 22 Rennen, die er in diesem Jahr bestritten hat, beendete er in den Punkten. Beim Saisonauftakt in Bahrain und in Katar wurde er jeweils Achter, in Kanada und Italien schaffte er es auf den zehnten Platz.

Gefragt nach seinem Saison-Highlight erklärte der frühere Mercedes-Pilot: «Leider muss ich sagen, dass es das erste Rennen der Saison war. Wir hatten ein anständiges Wochenende, konnten gleich Punkte holen, und alles sah sehr gut aus. Doch dann wurde es eine harte Saison. Wir konnten nicht oft genug Punkte holen. Ich hoffe also auf mehr Highlights im nächsten Jahr.»

Grund zur Hoffnung gibt die Arbeit hinter den Kulissen. Das Team wird von Sauber-CEO Andreas Seidl ausgebaut, um den Audi-Einstieg ab 2026 vorzubereiten. Einer der Hoffnungsträger ist James Key, der der seine Arbeit als Technikdirektor im September aufgenommen hat. Bottas ist überzeugt: «Das Gute ist, dass wir ein komplett neues Auto und ein paar neue Ideen haben, und wir haben auch neue Köpfe im Team, genau das brauchen wir jetzt. Wir müssen im Winter einen grossen Schritt nach vorne machen.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12