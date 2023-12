Lewis Hamilton: Zocker bleiben oft zu lange im Casino

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wird Lewis Hamilton abtreten, wenn er noch einmal Weltmeister wird? Und vermisst der Brite das Gefühl zu gewinnen?

Zwei Jahre ist der letzte Formel-1-Sieg von Lewis Hamilton nun her. Am 5. Dezember gewann er den GP in Saudi-Arabien, verlor dann aber beim kontroversen WM-Finale den Titel an Max Verstappen. Seitdem hat Hamilton kein Rennen mehr gewonnen.

Wie sehr vermisst er das Gefühl eines Sieges? «Ich vermisse es nicht wirklich. Die Perspektive verändert sich. Wenn zu Beginn der Saison klar ist, dass man nicht um Poles oder Siege fährt, lenkt man die Energie und den Fokus auf Problemlösungen. Ich löse gern Probleme. Leider dauert das in diesem Sport etwas länger», sagte Hamilton der Bild am Sonntag.

Im Leben gehe es nicht nur ums Gewinnen, um den ersten Platz, betonte der Brite: «Je nachdem, wie man die Dinge betrachtet, gibt es viele verschiedene Szenarien, die in gewisser Weise Siege sind. Von weiter hinten im Feld nach vorne in die Punkte zu kommen, zum Beispiel. Oder das Team auf Platz zwei in der Konstrukteurs-WM zu bringen. Sowas kann auch ein Sieg sein.»

Diesen «Sieg» haben Hamilton und sein Teamkollege George Russell beim Finale in Abu Dhabi eingefahren. Doch natürlich soll es letztlich der achte WM-Titel sein, mit dem er Legende Michael Schumacher als Rekordchampions ablösen würde.

Würde er als Weltmeister dann auch abtreten? «Ich weiß es nicht … Und ich mag es nicht, das Ende zu planen. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Zocker bleiben oft im Casino, selbst wenn sie gewinnen, und bleiben dann zu lange. Man muss gehen, wenn man oben ist. Aber ich habe noch nicht entschieden, ob es etwas ist, was ich machen werde. Ich will erst zurück an die Spitze. Aber das könnte dauern.»

Denn ob Mercedes 2024 an die Spitze zurückkehren und den Weltmeistern von Red Bull Racing einen offenen Kampf liefern kann, ist ungewiss. Damit will sich Hamilton jetzt allerdings auch noch nicht beschäftigen. Pause ist Pause.

«Ich will so lange wie möglich nicht an Rennen denken, so ist es an diesem Punkt im Jahr. Ich mache mir noch keine Sorgen, was im Februar und März passiert. Ich stecke meine Energie darin, meine Nichte und meine Neffen zum Skifahren mitzunehmen und freue mich darauf, Schneemänner zu bauen, freue mich auf den Weihnachtsbaum und darauf, Zeit mit meiner Mutter und meinen Freunden zu verbringen. Im Februar fangen die Sorgen und die Anstrengung dann wieder an», sagte Hamilton.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12