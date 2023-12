Helmut Marko: Sergio Pérez hat man schlechtgeredet

Sergio Pérez hat in der vergangenen Saison eine Menge einstecken müssen. Zum Abschluss der Saison stärkt Helmut Marko dem Mexikaner noch einmal den Rücken.

Sergio Pérez hatte es in der zurückliegenden Saison nicht leicht. Der Mexikaner stand ganz klar im Schatten seines dominierenden Teamkollegen Max Verstappen, er hatte gegen den Niederländer keine Chance, wurde sportlich regelrecht demontiert.

Als Vize-Weltmeister hatte Pérez am Ende 290 Punkte Rückstand auf Verstappen, der 19 Rennen gewann. Pérez holte zwei Siege.

Der ausschlaggebende Punkt für die Dominanz von Red Bull Racing, «und das kapieren langsam immer mehr Leute», so Marko, sei der Faktor Max Verstappen. «Sergio Pérez hat man schlechtgeredet, dabei ist er ein Top-Fahrer. Er hat halt das Pech, dass er ein Jahrhunderttalent als Teamkollegen hat», sagte Marko bei «oe24».

Marko geht davon aus, dass Verstappen weiterhin Titel holen wird. Ob mit derselben Dominanz, das hält Marko für wenig wahrscheinlich. «Dass er noch Weltmeisterschaften gewinnen wird, ist höchstwahrscheinlich. Nur dass sich noch so eine Saison wie diese heuer ausgeht mit 21 Siegen in 22 Rennen, halte ich nicht für möglich. Wer weiß, ob das noch einmal möglich ist», sagte Marko.

Der Motorsportberater von Red Bull wurde auch auf seine Zukunft angesprochen. «Nach der Saison wird generell besprochen, was ich mach. Es ist üblich, dass man nach einer Saison diskutiert, wie es in Zukunft weiter geht, so war das bisher immer», sagte Marko, der im April 80 Jahre wurde.

Er stellt klar: «Die Kraft dazu hab ich. In Las Vegas war ich in erstaunlich guter Verfassung und besser drauf als die meisten anderen.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12