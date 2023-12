Franz Tost: Diese Fahrerpaarung würde er wählen

Franz Tost hat in alle den Jahren bei AlphaTauri (bzw Toro Rosso) 17 Fahrer erlebt. Zwei darf der Österreicher für sein persönliches Team nehmen. Wen er wohl nimmt?

Zugegeben: Die Antwort ist natürlich ziemlich simpel. Wer im Laufe seiner Karriere mit Sebastian Vettel und Max Verstappen zusammengearbeitet, sie geformt hat, der muss nicht lange überlegen.

Im Podcast «Beyond the Grid» antwortete Franz Tost dann auch auf die Frage, welche beiden er von den 17 Piloten, die er erlebt hat, wählen würde, wie aus der Pistole geschossen: «Vettel und Max.»

«Wegen ihrer Hingabe zum Sport und ihrer Schnelligkeit. Sie wissen, wie man Rennen gewinnt, und sie bringen auch alle Faktoren mit, die man braucht, um Rennen zu gewinnen. Das ist in erster Linie das Talent. Man muss sehr geschickt sein, um ein solches Auto zu fahren. Zweitens, die Leidenschaft. Beide sind sehr leidenschaftlich», sagte Tost.

Zudem seien beide sehr diszipliniert, so Tost: «Sie wissen genau, wann und was sie zu tun haben. Die Disziplin ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und dann studieren sie ihre Konkurrenten, um herauszufinden, wo ihre Schwächen liegen, und um daran zu arbeiten, um sie zu schlagen. Das sind die Faktoren, die diese beiden Fahrer zu 100 Prozent haben.»

Vor allem Vettel habe ihn am Anfang beeindruckt. «Er hat alles sehr, sehr ernst genommen und war sehr diszipliniert. Er kümmerte sich um jedes kleine Detail - nicht nur in Bezug auf das Fahren, sondern auch in Bezug auf die Ernährung und das Training. Er hat mich oft angerufen und wir haben verschiedene Themen besprochen. Er hat wirklich 360 Tage Formel 1 gelebt. Das ist es, was ich erwarte.»

