Max Verstappen erwartet 2024 einen engeren WM-Kampf

In diesem Jahr hat Max Verstappen die WM dominiert. Der dreifache Formel-1-Champion geht aber davon aus, dass der Kampf um den WM-Titel in der Königsklasse im nächsten Jahr enger ausfallen wird.

Red Bull Racing hat in diesem Jahr nur einen Grand Prix nicht für sich entschieden. In Singapur kreuzte Ferrari-Star Carlos Sainz die Ziellinie als Erster, alle anderen GP-Siege machten die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez unter sich aus, wobei der Titelverteidiger den Grossteil der Triumphe eingefahren hat.

19 Mal stand der Niederländer auf dem höchsten Podesttreppchen. Er weiss, dass er eine besondere Saison hinter sich hat. «Viel besser geht es nicht», erklärte er bei der Pressekonferenz, die vor der FIA-Preisverleihung in Baku stattgefunden haben. «Aber es geht nicht nur darum zu versuchen, 20 Rennen in einer Saison zu gewinnen, sondern auch darum, sich selbst und das Auto stetig zu verbessern.»

«Wenn wir also das Auto verbessern und wieder im Kampf um den WM-Titel mitkämpfen können, aber nur zehn Rennen in einer Saison gewinnen, dann ist das auch okay», erklärte der 26-Jährige. «Um uns herum erlebte die Konkurrenz ein Auf und Ab, an jedem Wochenende war wieder ein anderes Team unser erster Verfolger. Aber ich erwarte, dass das Feld im nächsten Jahr etwas zusammenrücken wird, weil die Leute jedes Jahr dazulernen», beteuerte er.

«Wir hatten in dieser Saison als Team viel Erfolg, aber es war auch sehr schön, mit allen Teammitgliedern zu arbeiten. Wenn man ein paar Mal hintereinander gewonnen hat, will man den Schwung natürlich beibehalten und der Druck ist immer gross, weil man immer gut abschneiden will. Es ging nie darum, all diese Rekorde zu brechen, sondern nur darum, an jedem einzelnen Rennwochenende mein Bestes zu geben und das Ganze auch zu geniessen. Solche Erfolge erlebt man nicht oft, es war ein sehr, sehr gutes Jahr», fügte Verstappen an.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12