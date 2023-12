F1 Exhibition: Red Bull Ring prominent vertreten

Am Red Bull Ring können die Fans ihre Helden in Aktion erleben

© The Formula 1 Exhibition

Ab 2. Februar bekommen die Besucher der «Formula 1 Exhibition» in der METAStadt Wien einzigartige Einblicke in die Königsklasse. Dem Red Bull Ring wird dabei ein eigener Raum gewidmet.

Um den Formel-1-Fans die Winterpause zu verkürzen, gibt es ab 2. Februar in der METAStadt Wien die «Formula 1 Exhibition», in der sich die Besucher mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Vierrad-Königsklasse auseinandersetzen können und exklusive Einblicke in die Welt der Formel 1 bekommen.

Österreichs Grand- Prix-Strecke – dem Red Bull Ring – wird dabei ein eigener Ausstellungsraum gewidmet. Wer sich ein Flex-Ticket sichert, kann die Ausstellung an einem beliebigen Tag und zu einer beliebigen Uhrzeit besuchen. VIP-Tickets umfassen den zusätzlichen. Fast-Lane-Zugang und ein exklusives Merchandise-Paket der Ausstellung.

Wer die Boliden der Formel 1 auf dem Red Bull Ring in Aktion erleben will, sollte sich beeilen. Denn der Ansturm auf die Tickets für den Österreich-GP 2024 ist ungebrochen. Die Chance auf ein unvergessliches Formel-1-Erlebnis am Wochenende des 30. Juni besteht noch.

Kurzentschlossene profitieren sogar von vergünstigten Ticket-Preisen, die es noch bis 31. Dezember für die Käufer der Eintrittskarten gibt. Und wer ein Auge auf aktuell nicht verfügbare Steh- oder Start-Ziel-Tribünenplätze geworfen hat, kann sich mit dem Season Pass diese Formel-1-Zuschauerbereiche sowie Plätze für alle Highlight-Events am Red Bull Ring sichern.

