TV-Hammer: Formel 1 läuft 2024 wieder bei RTL

TV-Hammer kurz vor Weihnachten: Die Formel 1 fährt ab der kommenden Saison wieder beim Privatsender RTL. Die Kooperation mit Pay-TV-Sender Sky ist efrst einmal auf zwei Jahre angelegt.

Konkret sollen sieben Rennen pro Saison im Free-TV laufen. Daneben werden alle Sprintrennen sowie der Saisonauftakt, der Anfang März 2024 in Bahrain ausgetragen wird, auf allen RTL-Plattformen zu sehen sein.

«Super Neuigkeiten», sagte Haas-Pilot Nico Hülkenberg bei ntv/RTL. «Als deutschen F1-Fahrer freut's mich natürlich, dass der Sport dadurch wieder Sichtbarkeit in der Masse im Heimatland erfährt. Ein wichtiger Schritt, nachdem die Relevanz des Sports hierzulande nachgelassen hat in den letzten Jahren.»

Auch Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko freut sich über die Nachricht: «Sieben Rennen im Free-TV werden sicher dazu beitragen, dass der Boom, der weltweit die Formel 1 prägt, auch in Deutschland positive Auswirkungen zeigen wird», sagte er.

Einzelheiten zu den Rennen, die bei RTL im Free-TV gezeigt werden, werden vor den jeweiligen Sendeterminen festgelegt. Zur Kooperation gehört es auch, dass es wöchentlich ein Spiel der Premier League bei RTL+ sowie drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga pro Saison auf RTL gibt. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Sky Deutschland die Rechte an zwei Spielen der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche.

Der künftige CEO von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, erklärte: «Als Free-TV-Marktführer in Deutschland möchten wir unseren Zuschauern die besten Inhalte anbieten – sowohl auf RTL als auch bei unserem Streamingangebot RTL+. Die neue Content-Partnerschaft mit Sky ist der nächste große Schritt in Richtung unseres Versprechens 'All Inclusive Entertainment', da es unser Fiction- sowie unser Sportangebot rund um Fußball, American Football und Motorsport perfekt ergänzt.»

«Die Gewohnheiten der Verbraucher ändern sich im Laufe der Zeit. Unsere Aufgabe ist es, diese Entwicklungen vorwegzunehmen und Lösungen anzubieten, die ihnen das Leben erleichtern. Die Partnerschaft unterstreicht das, weshalb wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL freuen», sagte Sky-Chef Barny Mills.