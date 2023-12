Fernando Alonso: «Natürlich muss man Opfer bringen»

Fernando Alonso spricht über die Dinge, auf die er für seine Karriere verzichtet. Der zweifache Champion gesteht: «Ich dachte, ich hätte zu diesem Zeitpunkt meines Lebens schon Kinder und eine Familie.»

Seit seiner frühen Kindheit widmet Fernando Alonso sein Dasein dem Rennfahren, dabei muss der zweifache Champion, der 2001 seinen ersten GP bestritten hat, auf viele Dinge verzichten, die er gerne machen würde. Dazu sagt er in einem Interview, das sein Team publiziert hat: «Natürlich muss man Opfer bringen, und manchmal weiss man auch, auf was man verzichtet.»

«Einige Dinge realisiert man aber erst später und man sieht nach fünf Jahren, dass es einige Sachen gibt, die man gerne tun würde, und dass man auch die Familie und Freunde gerne öfter sehen würde», offenbart der 42-Jährige aus Oviedo. «Ich bin ein sehr familienorientierter Mensch. Ich liebe es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen.»

«Ich dachte, ich hätte zu diesem Zeitpunkt meines Lebens schon Kinder und eine Familie, aber ich bin nun 42 Jahre alt und habe immer noch keine Kinder», fügt Alonso an, betont aber im gleichen Atemzug: «Gleichzeitig tue ich das, was ich gerne tue. Ich tue das, was ich am besten kann - und ich habe nie etwas anderes als Motorsport ausprobiert. Wenn ich also morgens in den Spiegel schaue, bin ich glücklich mit dem, was ich bin und was ich tue.»

An Motivation fehlt es dem ehrgeizigen Asturier nicht. Das liegt auch an der zweijährigen Formel-1-Pause, die er nach der Saison 2018 einlegte. «Ich glaube, das hat alles verändert. Ich habe die Batterien wieder aufgeladen und bin 2021 mit neuer Motivation zurückgekehrt, und die ist auch jetzt noch frisch. Ich glaube, ohne diese Pause wäre es schwierig, die Motivation, das Training und alles andere aufrechtzuerhalten.»

«Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch», sagt Alonso über sich selbst. «Ich setze mir gerne Ziele und Vorgaben. Letztlich möchte ich gewinnen, das wollen wir alle, aber selbst wenn das unwahrscheinlich erscheint, setze ich mir persönliche Ziele: Vielleicht ist ein Platz unter den ersten Fünf möglich, vielleicht ein Podiumsplatz. Das ist eine gute Motivation.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island