Ferrari: Stetige Investitionen für Formel-1-Erfolg

Fred Vasseur weiss: Wer in der Formel 1 erfolgreich sein will, muss auch die eigene Infrastruktur stetig verbessern

Einige GP-Teams haben viel Geld in die Infrastruktur investiert, um künftige Erfolge zu erzielen. Ferrari ist zwar gut aufgestellt, doch bei der Verbesserung gibt es keine Atempause, wie Teamchef Fred Vasseur betont.

Der Erfolg in der Formel 1 hängt von vielen Faktoren ab, einer davon ist die Qualität der eigenen Infrastruktur, denn im Windkanal und Simulator werden die GP-Renner entwickelt und verbessert, die an den Rennwochenenden im Einsatz sind. Wer nach vorne kommen will, muss investieren, und deshalb haben Teams wie Aston Martin und McLaren zuletzt beträchtliche Summen aufgebracht.

Die Mannschaft von Lawrence Stroll hat in diesem Jahr ein brandneues Werk in Silverstone bezogen, in dem die Mitarbeiter von Aston Martin mit den neuesten Mitteln am Erfolg der Grünen arbeiten. Das McLaren-Team hat in einen neuen Simulator investiert und den hauseigenen Windkanal verbessert. Auch Red Bull investiert in einen neuen Windkanal.

Und was macht Ferrari? Teamchef Fred Vasseur sprach in einer Medienrunde über die Massnahmen des ältesten GP-Rennstalls der Welt. «Unsere Infrastruktur ist auf einem guten Niveau, aber es ist ein laufender Prozess, mit dem man sicherstellen will, dass man in allen Bereichen zulegen kann. Ein gutes Beispiel ist der Simulator», erklärte er.

«Sobald man etwas verbessert, gibt es ein neues Problem, und das wird sich auch in den nächsten 30 Jahren nicht verändern. Das Gleiche gilt für den Windkanal und nur weil die Anlagen in Maranello und Fiorano auf Top-Niveau sind, heisst das nicht, dass nicht mehr investiert wird. Es geht darum, dass wir schneller und qualitativ besser produzieren, und damit das gelingt, wird weiter investiert und entwickelt, und zwar nicht nur in den Simulator und den Windkanal», präzisierte der 55-jährige Franzose.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island