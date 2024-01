Startfeld 2024: 13 Verträge der GP-Stars laufen aus!

​Das hat es in der Formel 1 noch nie gegeben: Die 20 Fahrer der GP-Saison 2023 treten alle erneut an. Aber 2024 laufen zahlreiche Abkommen aus. Wir sagen, wer für wie lange unter Vertrag ist.

Logan Sargeant war der Letzte, nicht nur in der WM-Saison 2023, sondern auch was einen Vertrag für 2024 angeht. Erst Anfang Dezember 2023 verkündete der Traditionsrennstall Williams, dass der 23-Jährige aus Fort Lauderdale (Florida) auch 2024 Formel 1 fahren wird.

Wie sieht es bei den anderen Rennställen aus in Sachen Laufdauer der Verträge? Hier eine kleine Übersicht.

Red Bull Racing

Sergio Pérez ist noch für die Saison 2024 verpflichtet. Der Vertrag mit Max Verstappen ist auf Ende 2028 ausgelegt.

Mercedes-Benz

Alles klar mit den zwei Engländern Lewis Hamilton und George Russell – Zweijahresverträge bis Ende 2025.

Ferrari

Charles Leclerc und Carlos Sainz sind beide bis Ende 2024 an Ferrari gebunden. Teamchef Fred Vasseur erkennt keine Eile für Vertragsverhandlungen: «Wir haben dringlichere Probleme als die Fahrer.»

McLaren

Lando Norris steht bis Ende 2025 unter Vertrag, der junge Oscar Piastri bis Ende 2026.



Aston Martin

Der spanische Superstar Fernando Alonso hat im Sommer 2022 einen Zweijahres-Deal ausgehandelt, für 2023 und 2024. Details zum Abkommen von Lance Stroll sind von Aston Martin nie kommuniziert worden.



Alpine F1

Die französische Nationalmannschaft von Renault fährt bis Ende 2024 mit Pierre Gasly und Esteban Ocon.



Williams

Das gleiche Bild beim drittältesten GP-Team (nach Ferrari und McLaren): Auch der Thai-Brite Alex Albon und der US-Amerikaner Logan Sargeant sind bis Ende 2024 gebunden.



AlphaTauri

Red Bull-Fahrer wie Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo und Liam Lawson sind jeweils mit Mehrjahresverträgen verpflichtet, ohne dass Angaben zur Laufzeit gemacht werden.



Sauber

Der Chinese Guanyu Zhou ist bis Ende 2024 bestätigt, möglicher Nachfolger ist Sauber-Zögling und Formel-2-Champion Théo Pourchaire. Valtteri Bottas besitzt ein Abkommen bis Ende 2024, mit Option für 2025.



Haas

Haas setzt auf Stabilität und hat Nico Hülkenberg sowie Kevin Magnussen für eine weitere Saison bestätigt. Aber Ende 2024 wird mindestens einer von den beiden gehen, denn Ferrari-Nachwuchspilot Oliver Bearman soll 2025 im Haas-Rennwagen sitzen.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island