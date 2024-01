Formel-1-Saison 2024: Startzeiten im Überblick

​Die Königsklasse steht vor der umfangreichsten Saison der Formel-1-Historie – 24 GP-Wochenenden! Nun hat der Autosport-Weltverband die ersten Startzeiten der 2024er veröffentlicht.

2023 gab es etwas, das hatten die Formel-1-Fans seit 1985 nicht mehr erlebt – einen Grand Prix, der am Samstag gestartet wird! In Las Vegas erlosch die Startampel lokal am Samstagabend um 22.00 Uhr, das entsprach 7.00 Uhr früh in Mitteleuropa.

Die Fans können sich an den Samstag gleich gewöhnen: Die ersten zwei Rennen der Saison 2024 werden wie Las Vegas an einem Samstag ausgetragen, am 2. März in Bahrain, am 9. März in Saudi-Arabien. Grund: Am 10. März beginnt der Fastenmonat der Muslime, der Ramadan.

Seit Jahren sind wir es gewohnt, dass Formel-1-Läufe am Sonntag stattfinden, doch wenn wir zurückblicken, dann sind verblüffend viele WM-Läufe an anderen Tagen ausgetragen worden: Von den bislang 1101 F1-Rennen seit Silverstone 1950 sind immerhin 58 an einem Samstag über die Bühne gegangen.

Apropos Silverstone 1950: Der erste Formel-1-WM-Lauf fand an einem Samstag statt, und der Traditions-GP von Großbritannien rückte erst ab 1984 permanent auf einen Sonntag-Termin!

Die WM 1950 begann in Sachen Wochentage merkwürdig: Debüt der Königsklasse also an einem Samstag, dann folgte der Große Preis von Monaco, als erstes Sonntag-Rennen, danach das damals zur WM zählende Indy 500, an einem Dienstag ausgetragen!

Las Vegas ist zum sechsten Nachtrennen der Formel 1 geworden. Erstmals in der Nacht wurde in Singapur 2008 gefahren, es folgten die Rennen in Abu Dhabi (ab 2009), Bahrain (2014 umgestellt auf Nachtrennen), Katar 2021 und Saudi-Arabien 2021.



Hier die meisten Qualifikations- und Rennzeiten in der Übersicht, der Einfachheit alles umgerechnet auf europäische Zeit.



Für die sechs Sprintwochenenden gibt es noch keine Angaben, weil der Ablauf noch nicht beschlossen ist. Es handelt sich hier um die Rennen in China, Miami, Österreich, Texas, Brasilien und Katar. Auch von Las Vegas haben wir noch nicht alle Zeiten.



Bahrain

1. März Qualifikation: 17.00 Uhr

2. März Rennen: 16.00



Saudi-Arabien

8. März Qualifikation: 18.00

9. März Rennen: 18.00



Australien

23. März Qualifikation: 6.00

24. März Rennen: 5.00



Japan

6. April Qualifikation: 7.00

7. April Rennen: 6.00



China

Noch unbestimmt



Miami

Noch unbestimmt



Emilia Romagna (Imola)

18. Mai Qualifikation: 16.00

19. Mai Rennen: 15.00



Monaco

25. Mai Qualifikation: 16.00

26. Mai Rennen: 15.00



Kanada

8. Juni Qualifikation: 22.00

9. Juni Rennen: 20.00



Spanien

22. Juni Qualifikation: 16.00

23. Juni Rennen: 15.00



Österreich

Noch unbestimmt



Großbritannien

6. Juli Qualifikation: 16.00

7. Juli Rennen: 15.00



Ungarn

20. Juli Qualifikation: 16.00

21. Juli Rennen: 15.00



Belgien

27. Juli Qualifikation: 16.00

28. Juli Rennen: 15.00



Niederlande

24. August Qualifikation: 15.00

25. August Rennen: 15.00



Italien

31. August Qualifikation: 16.00

1. September Rennen: 15.00



Aserbaidschan

14. September Qualifikation: 13.00

15. September Rennen: 14.00



Singapur

21. September Qualifikation: 14.00

22. September Rennen: 14.00



USA (Austin)

Noch unbestimmt



Mexiko

26. Oktober Qualifikation: 22.00

27. Oktober Rennen: 20.00



Brasilien

Noch unbestimmt



Las Vegas

Noch unbestimmt



Katar

Noch unbestimmt



Abu Dhabi

07. Dezember Qualifikation: 15.00

08. Dezember Rennen: 14.00





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island