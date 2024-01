F1 Academy: Haas setzt auf US-Talent Chloe Chambers

Bei der Frauen-Nachwuchsserie «F1 Academy» wird die US-Amerikanerin Chloe Chambers in den Farben des Haas-Teams antreten. Die 19-Jährige wird damit im Schatten der Formel 1 ihr Können unter Beweis stellen.

Im Formel-1-Feld gibt es keine neuen Fahrer-Verpflichtungen zu verkünden, denn auch in diesem Jahr wird das gleiche Feld wie schon in der Saison 2023 antreten. Dafür bestätigen immer mehr Formel-1-Teams ihre Rennfahrer-Talente für die Nachwuchsserie «F1 Academy». Die Meisterschaft, die im Rahmen der Formel 1 unterwegs sein wird, soll weiblichen Racing-Talenten helfen, den Aufstieg in die weiteren Nachwuchsklassen zu schaffen.

In diesem Jahr nominiert jedes Formel-1-Team eine Nachwuchsfahrerin, und Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams und Stake F1 haben bereits ihre Wahl verkündet. Für Mercedes geht Doriane Pin aus Frankreich an den Start, Aston Martin schickt die Schweizerin Tina Hausmann ins Rennen, Alpine setzt auf die Fahrkünste der Britin Abbi Pulling, McLaren fördert Bianca Bustamante (Philippinen), Williams die US-Amerikanerin Lia Block und Stake F1 die Deutsche Carrie Schreiner.

Das amerikanische Haas-Team schickt mit Chloe Chambers auch eine US-Amerikanerin auf Punktejagd. Die 19-Jährige aus Fort Wayne, Indiana, startete im Alter von acht Jahren in ihre Kart-Karriere und hat auch schon ihre ersten Erfahrungen im Formelsport gesammelt: 2021 war sie in der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft unterwegs.

Im darauffolgenden Jahr trat sie in der «W Series» an und im vergangenen Jahr war sie in der Porsche Sprint Challenge North America in einem Porsche Cayman GT4 Clubsport unterwegs. Nebenbei sammelte sie in der Formula Regional Oceania Championship in Neuseeland weitere Formelsport-Erfahrung. In dieser Serie schrieb sie als erste weibliche Polesetterin und erste Siegerin Geschichte, für ihre Leistungen wurde sie als jenes Talent im Feld ausgezeichnet, das sich am stärksten verbessern konnte.

Das reichte aber nicht, um die Haas-Verantwortlichen zu überzeugen. Chambers zeigte bei zwei Test-Einsätzen in Arizona und Barcelona ihr Können und setzte sich damit gegen zahlreiche andere Talente durch.

Ihren ersten Besuch beim Formel-1-Rennstall hat sie nun schon absolviert. «Ich freue mich sehr, für das Haas-Team mit Campos Racing in der F1 Academy zu fahren. Die Unterstützung von Haas wird mir viele Türen für neue Erfahrungen öffnen, und ich werde sicherlich viel lernen», ist sich Chambers sicher.

Auch beim neuen Haas-Teamchef Ayao Komatsu ist die Freude gross: «Als Vater von zwei Kart-begeisterten Kindern weiß ich, wie wichtig es ist, die nächste Generation zu ermutigen, den Sprung zu wagen und ihren Träumen zu folgen. Es war großartig, Chloe zu treffen und ihren Enthusiasmus für die kommende Saison zu sehen, und das Team hat es sehr genossen, sie im Werk kennenzulernen. Sie sprach mit den Ingenieuren und nahm am Boxenstopp-Training teil, ausserdem absolvierte sie ihre ersten Medienauftritte.»

