F1-Champion Max Verstappen: iRacing-Sieg in Daytona

Max Verstappen durfte sich über den GTD-Klassensieg beim virtuellen 24h-Einsatz in Daytona freuen

Formel-1-Champion Max Verstappen hat beim iRacing-Event des 24h-Rennens in Daytona zusammen mit seinen Redline-Teamkollegen Ole Steinbraten und Gianni Vecchio den Klassensieg in der GTD-Kategorie eingefahren.

Knapp einen Monat müssen sich die Formel-1-Stars noch gedulden, bevor die Vorsaison-Testfahrten in Bahrain losgehen. Formel-1-Champion Max Verstappen bereitet sich nicht nur im Gym auf die neue Saison vor. Er trainiert auch mit virtuellen Einsätzen auf der Rennstrecke für die anstehende Saison, in der er seinen vierten WM-Titelgewinn in Folge anpeilt.

Zusammen mit Ole Steinbraten und Gianni Vecchio nahm er beim iRacing-Event des 24h-Rennens von Daytona teil und durfte in der GTD-Klasse einen Sieg feiern. Die Führung übernahm das Trio, das in einem Mercedes-AMG-Renner unterwegs war, in der Nacht, in der Verstappen gleich vier Stints absolvierte und damit einen wesentlichen Beitrag zum Sieg leistete.

Das Schwesternauto mit der Nummer 70 beendete das virtuelle Kräftemessen auf dem dritten Platz. Der Gesamtsieg in der GTP-Klasse ging an das Williams Esports Team, für das IndyCar-Pilot Agustin Canapino, Atte Kauppinen und Carl Jansson unterwegs waren.

Das nächste iRacing-Event im Rahmen der «Real Racers Never Quit»-Meisterschaft findet bereits am morgigen Dienstag statt. Dann wird in Formel-3-Autos auf dem Silverstone Circuit gefahren.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island