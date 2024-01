Formel 2 anno 2024: Wo ist der neue Max Verstappen? 23.01.2024 - 19:10 Von Mathias Brunner

© Red Bull Content Pool Die Red Bull-Junioren Pepe Martí und Isack Hadjar

Die Formel-2-Meisterschaft beginnt im Rahmen der Formel-1-WM, Anfang März in Bahrain. Zahlreiche GP-Rennställe testen in der Sprungbrettklasse der Formel 1 ihre Talente in der Formel 2.