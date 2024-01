Max Verstappen jagt Lewis Hamilton: Neue Rekorde

​Der Niederländer Max Verstappen ist 2023 mit Red Bull Racing von einem Rekord zum nächsten geflogen. Im ersten Saisondrittel 2024 kann der dreifache Champion eine weitere Bestmarke aufstellen.

Können Max Verstappen und Red Bull Racing eine noch stärkere Saison zeigen? Beide haben 2023 ihre 2022er WM-Titel erfolgreich verteidigt, und RBR hat in der Saison 2023 von 22 Rennen gleich 21 gewonnen – nur in Singapur zogen die Engländer den Kürzeren, da siegte Carlos Sainz im Ferrari.

Max Verstappen sagte vor seiner Abreise aus Abu Dhabi: «Wir dürfen wirklich stolz darauf sein, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Das zu toppen, wird ganz, ganz schwierig.» Der 26-jährige Niederländer hat reihenweise Rekorde gebrochen. Hier einige davon:

Siege pro Saison: 19

Die alte Bestmarke hielt Max selber mit 15 Erfolgen 2022.

Siege in Serie: 10

Sebastian Vettel kam 2013 auf neun Erfolge hintereinander.

Höchste Siegerquote: 86,36 Prozent

Damit ist die Bestmarke von Alberto Ascari 1952 gebrochen, der Italiener kam auf einen Wert von 75%.



Podestplätze pro Saison: 21

Auch hier hat sich Verstappen selber übertroffen, 2021 kam er auf 18 Podestfahrten.



Meiste Punkte pro Saison: 575

2022 kam Max auf 454. Möglich gewesen wären 2023 deren 620.



Führungsrunden pro Saison: 1003

Die alte Bestmarke hielt Sebastian Vettel mit 739 Führungsrunden in der Saison 2011.



Führungrunden-Quote: 75,7%

Jim Clark lag 1963 bei 71,5 Prozent aller Runden in Führung, diese 60 Jahre alte Marke des legendären schottischen Lotus-Piloten ist gebrochen.



Meiste Siege von Pole-Position in einem Jahr: 12

Nigel Mansell 1992 und Sebastian Vettel 2011 kamen auf je 9.



Meiste Rennen als WM-Leader: 39

Max ist WM-Leader seit Spanien 2022. Michael Schumacher lag 37 WM-Läufe lang vorne, von Indy 2000 bis Suzuka 2002.



Abstand zum WM-Zweiten: 290 Punkte

Der Abstand von Max auf seinen Red Bull Racing-Stallgefährten ist grösser als die Anzahl Punkte, die der Mexikaner erobern konnte (280). Den alten Rekord hielt Sebastian Vettel, der die WM 2013 mit einem Vorsprung von 155 Punkten auf Fernando Alonso abschloss.



Im ersten Saisondrittel 2024 kann Max Verstappen eine weitere Bestmarke erzielen. Von Silverstone 2018 bis Bahrain 2020 fuhr Mercedes-Star Lewis Hamilton unfassbare 48 Mal in die Punkte, dann war Schluss – er war an Corona erkrankt und durfte beim Sakhir-GP nicht mitmachen.



Max Verstappen ist inzwischen von Imola 2022 bis Abu Dhabi 2023 41 Mal unter den Top-Ten ins Ziel gekommen. Das bedeutet – punktet der Niederländer auch weiterhin, wäre der Rekord von Hamilton an GP-Wochenende von Imola egalisiert und eine Woche später in Monaco übertroffen, also Ende Mai.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island