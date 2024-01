Australien 2024: Fans auf Melbourne-Strecke verboten

​Seit Jahren gehörte das zur Tradition des Australien-GP im Albert-Park von Melbourne: Nach dem Rennen strömen die Fans auf den Straßenkurs und feierten den Sieger. Das wird es Ende März 2024 nicht geben.

Diese Bilder stehen für die ausgelassene Stimmung beim Großen Preis von Australien: Nach Rennschluss waren auf dem Kurs im Albert-Park von Melbourne jeweils tausende Fans zu sehen, die dem Sieger zujubelten oder nach dem Traditionsrennen einen gemütlichen Pistenspaziergang machten. Aber damit ist nun Schluss.

Denn nach dem Australien-GP 2023 musste der Autosport-Weltverband FIA gegen die Organisatoren in australischen Bundesstaat Victoria eine Untersuchung einleiten.

Grund: Die ersten Fans drangen zur Piste vor, als sich einige Fahrzeuge noch auf ihrer Auslaufrunde befanden – dies wurde auch durch Bordkamerabilder der Autos von Oscar Piastri, Lewis Hamilton und Carlos Sainz belegt. Fans hielten sich darüber hinaus in unmittelbarer Nähe von Bergungsfahrzeugen auf, die gestrandete Rennwagen wegbrachten.

Damit hat die Australien Grand Prix Corporation (AGPC) als Veranstalter gegen den Sportkodex der FIA verstoßen, und die Australier haben nun entschieden: «Angesichts der Untersuchung gegen die AGPC im Anschluss an die Vorkommnisse von 2023 wird es für Rennbesucher 2024 im Anschluss an den Grand Prix keinen Zutritt zur Strecke geben. Ob die Fans in künftigen Ausgaben des Rennens diese Möglichkeit erneut erhalten werden, ist noch offen.»



Eine ähnliche Untersuchung ist von der FIA gegen die Organisatoren des São Paulo-GP in Interlagos eingeleitet worden. Dort hatten sich Fans vor Rennschluss Zugang zur Auslaufzone in Kurve 1 verschafft.



Das Rennwochenende im Albert-Park von Melbourne findet 2024 vom 21. bis 24. März statt.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island