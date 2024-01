Lewis Hamilton: Zweite Karriere in der Formel 1?

2023 hat Lewis Hamilton seinen Mercedes-Vertrag verlängert. Viele glauben: Der 39-Jährige wird versuchen, seinen 8. WM-Titel einzufahren, und sich dann vom GP-Zirkus verabschieden. Doch das muss nicht sein, betont er.

Ein WM-Titelgewinn fehlt Lewis Hamilton noch, um den Rekord von Michael Schumacher zu brechen, und viele Formel-1-Beobachter sind überzeugt, dass der Brite der Königsklasse den Rücken kehren wird, sollte ihm dieser Triumph gelingen. Doch der siebenmalige Weltmeister sagt dazu im Gespräch mit den Kollegen von «Formule1.nl»: «Ich habe nie gesagt, dass ein achter Titel das Ende bedeuten würde.»

«Und was nach dem Dasein als Formel-1-Pilot folgt, weiss ich noch nicht», stellt der 103-fache GP-Sieger klar. Er verspüre nicht unbedingt den Wunsch, der Formel 1 treu zu bleiben. «Aber sag niemals nie», erklärt der Mercedes-Star, der aber auch verrät, dass er wohl lieber eine Auszeit nimmt, bevor er die Entscheidung fällt, in einer anderen Funktion ins Fahrerlager zurückzukehren.

Auch eine Rückkehr ins Cockpit nach einem Rücktritt kann sich Hamilton vorstellen. Er sagt dazu: «Fernando Alonso kam zurück, Michael Schumacher auch. Ich habe das auch bei Athleten aus anderen Sportarten gesehen und mit einigen darüber gesprochen.»

«Sie sagten: 'Du verlierst etwas, das du dein ganzes Leben lang gemacht hast. Plötzlich ist es weg.' Es kann sein, dass man es dann vermisst, und ich kann mir vorstellen, dass sich da ein tiefes Loch auftut, in das man fällt», fügt der WM-Dritte des Vorjahres an.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island