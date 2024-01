Wünsche der Formel-1-Stars: Das sagen die Ingenieure

Die Formel-1-Piloten haben einen gemeinsamen Wunsch, wenn es um die Richtung geht, in die sich ihre GP-Renner entwickeln müssen: Die Autos sollen leichter und kleiner werden. Das sagen die Ingenieure dazu.

Fragt man die Formel-1-Piloten, was sie an den aktuellen GP-Autos ändern würden, äussern alle den gleichen Wunsch: Die Autos sollen kleiner und leichter werden, denn dadurch würden die Fahrer mehr Spass am Steuer haben. Das wissen auch die Formel-1-Ingenieure.

Diego Ioverno, Sportchef bei Ferrari, sagte im vergangenen Jahr dazu: «Ich denke, dass die Fahrer generell ein kleineres und leichteres Auto hätten, weil sie zu Recht denken, dass es mehr Spass macht, wenn es schneller und leichter ist.»

«Und alles ist möglich, es ist nur eine Frage, wie man das technische Reglement definiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Zentrum unserer Bemühungen die Sicherheit der Fahrer steht. Und deshalb wird viel darüber diskutiert. Am Ende ist jeder Froh, wenn wir ein schnelleres Auto haben, das einfacher zu handhaben ist und eine bessere Show liefert», fügte der 49-jährige Italiener an.

Tom McCullough, der die Rolle des Performance-Ingenieurs bekleidet, stimmte ihm zu: «Diego hat das gut beschrieben. Ich denke, wir haben einige der schnellsten Formel-1-Autos, die wir je hatten. Der Kurvenspeed im Highspeed-Bereich ist phänomenal.»

«Und wir haben auch die bei weitem sichersten Autos, die je in der Formel 1 unterwegs waren. Diese Eigenschaften zu erreichen und das Auto noch leichter zu machen, ist eine Herausforderung, aber die FIA bemüht sich, dies zu schaffen und dabei die Leistung beizubehalten und die Sicherheit zu verbessern», betonte der 48-jährige Brite.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island