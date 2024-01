Haas: Auto von Nico Hülkenberg schon am 2. Februar 26.01.2024 - 16:53 Von Mathias Brunner

© LAT Haas wird am 2. Februar das Internet zum Glühen bringen

​Der US-amerikanische Rennstall Haas hat am 26. Januar bestätigt: Der 2024er Rennwagen wird virtuell am 2. Februar präsentiert. Am 11. Februar folgt dann ein erster Funktionstest auf der Rennstrecke Silverstone.