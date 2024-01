Angst vor Max Verstappen? Das sagt Lando Norris

Einige Formel-1-Experten und Fans hätten es gerne gesehen, dass Lando Norris zu Red Bull Racing wechselt. Doch daraus wurde nichts, deshalb steht die Frage im Raum: Hatte er Angst, Max Verstappens Teamkollege zu werden?

Nicht wenige der Berichterstatter, die Lando Norris eine rosige GP-Zukunft mit Red Bull Racing prophezeien, sind Landsleute des schnellen McLaren-Stars. Geschürt wurden ihre Hoffnungen nicht nur durch den Wunsch, ihren Landsmann im stärksten Team des aktuellen Feldes zu sehen. Auch Christian Horner trug mit seinem Lob für den 24-Jährigen aus Bristol dazu bei.

Der Red Bull Racing-Teamchef erklärte: «Lando ist ein grossartiger Fahrer, ein grosses Talent und eine tolle Persönlichkeit, und natürlich ist er einer der Fahrer, die man im Auge behält.» Viele überhörten angesichts dieser Worte den Zusatz: «Aber es gibt viele Fahrer, die man auch beobachtet, denn aktuell sehen wir eine Fahrer-Generation, die über unglaublich viel Talent verfügt.»

Norris entschied sich aber, seinen McLaren-Vertrag vorzeitig und gleich um mehrere Jahre zu verlängern. Deshalb wurde er im «Sky Sports F1»-Interview gefragt, ob er sich davor fürchten würde, die Rolle des Teamkollegen von Champion Max Verstappen zu übernehmen. Er erklärte: «Das ist schon ein bisschen komplexer. Ist Max der beste Fahrer in der Geschichte der Formel 1? Das ist er sicherlich. Ich denke, das hat er ausreichend unter Beweis gestellt.»

«Er fühlt sich in seinem Team sehr wohl, alles ist um ihn herum aufgebaut. Es wäre für jeden schwierig, den heutigen Max herauszufordern – selbst für den Max, den wir vor ein paar Jahren gesehen haben. Ich denke aber nicht, dass es darum geht, ob man Angst hat, an seiner Seite zu fahren. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Vergleich fürchte. Selbst wenn du in deinem Team bist, stellt sich die Frage, ob du jemanden von Anfang an herausfordern kannst, und ob du dich dabei wohl fühlst. Und ich denke, jeder Fahrer beantwortet diese Frage mit einem Nein.»

«Denn es braucht Zeit, um sich anzupassen und die richtigen Bedingungen zu schaffen. Wenn du gegen den besten Fahrer der Welt gewinnen willst, ist es nicht das Beste, wenn du in sein Team gehst, das wäre kein cleverer Zug. Aber ich würde liebend gerne mit ihm kämpfen, ich habe einige Duelle, die wir bereits hatten, sehr genossen. Und ich freue mich nun umso mehr auf die Duelle, die wir in diesem Jahr noch haben werden», ergänzt der WM-Sechste.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island