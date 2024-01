Bester Fahrer: Sogar Berger kommt jetzt ins Grübeln

Wer ist der beste Fahrer der Formel-1-Geschichte? Gerhard Berger hatte immer eine klare Meinung. Doch die muss er langsam revidieren.

Die Zahlen sind beeindruckend. Drei WM-Titel hat Max Verstappen mit seinen 26 Jahren bereits eingefahren, mit seinen 54 Rennsiegen ist er bereits auf Platz drei in der Historie der Formel 1.

2023 hat er Ayrton Senna hinter sich gelassen, der bei 41 Erfolgen steht. Ist er dann automatisch auch «besser» als der unvergessene Brasilianer?

Die Diskussion, wer der beste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist, wird seit Jahrzehnten leidenschaftlich geführt, und jeder bringt seine eigene Meinung und Argumente ein.

Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Ayrton Senna? Juan Manuel Fangio? Und wo findet sich in der Rangliste der aktuelle Champion Verstappen?

Funfact: Verstappen führt diese Diskussionen gar nicht erst. «Ich habe schon jetzt mehr erreicht, als ich mir je erträumen konnte. Ich denke nicht wirklich darüber nach, wo ich in Bezug auf Titel oder Siege zwischen all den Größten aller Zeiten unseres Sports stehe», sagte Verstappen einmal bei Racer.

Er sei nie wirklich ein Typ gewesen, der Statistiken besonders möge, sagte Verstappen: «Ich will immer aus einem Rennwochenende herauskommen und sagen können, dass ich alles gegeben habe, denn dann bin ich glücklich», so Verstappen.

Die Diskussionen führen in der Regel andere. Legende Gerhard Berger stand immer zu Senna als bestem Fahrer, «weil ich mit und gegen Ayrton Senna gefahren bin, setze ich ihn meistens auch an die erste Stelle», so Berger bei auto motor und sport.

Da beginne aber schon die Frage: Wie bewerte man so etwas, so Berger. «Eigentlich geht es nur mit Fakten oder Zahlen. Und da musst du Michael Schumacher an die erste Stelle setzen. Senna hat mit seinem Talent und seinen übernatürlichen Fähigkeiten im Auto beeindruckt. Jetzt, mit Max Verstappen haben wir aber einen, da zweifle ich selbst, ob meine alte Wertung noch stimmt.»

Berger lobt: «Max hat in der letzten Saison nicht einen Fehler gemacht. Dem Senna ist das wenigstens hin und wieder noch passiert. Senna und Schumacher haben seinerzeit davon profitiert, dass sie von klein auf im Kart gefahren sind und nichts anderes im Leben gemacht haben, als Rennen zu fahren. Das trifft heute auf alle Fahrer zu. Verstappen aber fährt in seiner Freizeit noch virtuell Rennen am Simulator. Manchmal drei am Tag. Der ist also immer mit diesem Thema beschäftigt. Er spielt gedanklich durch, wo man überholen kann und wo nicht. Dieses Werkzeug hatten weder Senna, Schumacher noch Hamilton. Es fällt einfach auf, dass Max immer am richtigen Platz ist. Am Start, in der ersten Kurve, im Zweikampf. Ich finde nichts, was man noch besser machen könnte als er. Deshalb ist Max Verstappen wahrscheinlich der Beste, den wir je in der Formel 1 gesehen haben.»