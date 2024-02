Williams & Sauber: Die Etablierten erfinden sich neu

​Nur Ferrari und McLaren können in der Formel 1 mehr Dienstjahre vorweisen als Williams und Sauber. Am 5. Februar erfinden sich die von Frank Williams und Peter Sauber gegründeten Rennställe neu. Wieder einmal.

Die Formel 1 nimmt langsam Fahrt auf: Nachdem McLaren und Haas gezeigt haben, in welchen Farben sie 2024 antreten, sind die Fans gespannt, was sie am 5. Februar von den Traditionsrennställen Williams und Sauber zu sehen bekommen.

Nach Ferrari und McLaren folgen als etablierte GP-Teams schon Williams und Sauber, aber beide Rennställe mussten in den vergangenen Jahren hartes Brot essen. Williams ist in den letzten sechs Jahren vier Mal WM-Letzter geworden, und auch Sauber war drei Mal die Schlussleuchte, dazu balancierten die Schweizer wie die englischen Kollegen am Rande des Ruins.

Ein Unterschied: Williams war immer Williams, auch heute, wo die Familie von Firmengründer Frank Williams mit dem Team nichts mehr zu tun hat. Sauber hingegen ist unter vielen unterschiedlichen Namen angetreten.

Bevor also die heiße Phase der Team-Präsentationen beginnt, hier wieder mal zur Erinnerung, unter welchen Bezeichnungen die heutigen Rennställe in der Königsklasse angetreten sind. Während die Dinge klar sind bei Ferrari, McLaren, Williams und Haas, ist dies bei den sechs weiteren Mannschaften eine andere Sache.



Mercedes-Benz

1970–1998: Tyrrell

1999–2005: British American Racing (BAR)

2006–2008: Honda F1 Racing Team

2009: BrawnGP

Seit 2010: Mercedes



Ähnlich abwechslungsreich waren die Teamverhältnisse des Werks-Rennstalls von Renault. Um die Sportwagenfirma zu fördern, treten die Franzosen seit 2021 als Alpine F1 an.



Alpine

1981–1985: Toleman

1986–2001: Benetton Formula

2002–2009: Renault F1

2010: Lotus Renault GP

2011–2015: Lotus F1

2016–2020: Renault F1

Seit 2021: Alpine F1



Und auch beim einst von Eddie Jordan gegründeten Rennstall aus Silverstone war reichlich Bewegung drin.



Aston Martin

1991–2005: Jordan Grand Prix

2006: Midland F1 Racing

2007: Spyker F1

2008–2018: Sahara Force India

2018–2020: Racing Point

Seit 2021: Aston Martin



Ein wenig kürzer der Weg der vierfachen Weltmeister von Red Bull Racing.



Red Bull Racing

1997–1999: Stewart Grand Prix

2000–2004: Jaguar Racing

Seit 2005: Red Bull Racing



Die bei Sauber im Zürcher Oberland gebauten Rennwagen standen nur ein Mal unter anderer Flagge – unter einer deutschen, als BMW das Team übernahm. Zur Saison 2019 hin hat der Name geändert, die Besitzverhältnisse sind aber die gleichen geblieben. Seit 2023 gehen Anteile schrittweise an Audi über.



Stake F1 Team

1993–2005: Sauber

2006–2009: BMW Sauber F1 Team

2010–2018: Sauber F1 Team

2019 bis 2023: Alfa Romeo Racing

2024/2025: Stake F1 Team

2026: Audi



Und last but not least jenes Team, das aus Minardi hervorgegangen ist.



Visa Cash App RB F1 Team

1985–2005: Minardi

2006–2019: Scuderia Toro Rosso

2020–2023: AlphaTauri

2024: Visa Cash App RB F1 Team



Während der Minardi-Jahre wechselte der Rennstall den Besitz, von Teamgründer Giancarlo Minardi vor der Saison 2001 an den Australier Paul Stoddart, der Name aber blieb. Ende 2019 blieb der Besitzer der gleiche (Red Bull), aber der Name änderte, so wie das Anfang 2024 erneut passiert ist.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Williams

05. Februar: Sauber

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island