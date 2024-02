Nigel Mansell: Hamilton ist nicht zu alt für Ferrari

Nigel Mansell 2022 in Silverstone

​Wenn Lewis Hamilton Anfang 2025 in den Formel-1-Ferrari steigt, dann tut er das als 40-Jähriger. Lewis’ englischer Landsmann Nigel Mansell ist davon überzeugt: «Hamilton ist nicht zu alt für diese Aufgabe.»

Der Engländer Nigel Mansell ist 1989 und 1990 für den berühmtesten Rennstall der Welt gefahren, für Ferrari. Die Italiener verehren ihn wegen seines wagemutigen Fahrstils noch heute, sie tauften ihn damals zärtlich «il leone», den Löwen.

Ferrari hat immer wieder auf Rennfahrer aus Großbritannien gesetzt, nicht alle davon konnten sich durchsetzen. Doch bei Lewis Hamilton hat der frühere Ferrari-Fahrer Mansell keinen Zweifel, wie er unseren Kollegen der BBC erklärt.

Mansell, 31-facher GP-Sieger und Formel-1-Champion von 1992, sagt über Lewis Hamilton: «Ich höre einige Leute monieren, dass Lewis inzwischen zu alt sei. Alt mit 39 Jahren? Das glaube ich nicht. Ich gewann in diesem Alter meinen WM-Titel, und ich wäre noch weitere Jahre gefahren, wäre mir nicht die Politik in die Quere gekommen.»

«Wenn Hamilton das innere Feuer bewahren kann, dann hat er noch einige schöne Jahre vor sich. Ich finde diese ganze Sache mit ihm zu Ferrari fabelhaft.»

«Ich habe nicht den leisesten Zweifel daran, dass Lewis einen achten Titel erobern kann. Aber Ferrari und Red Bull Racing mit Max Verstappen werden das 2024 verhindern wollen. Ich glaube, wir haben faszinierende Formel-1-Jahre vor uns. Diese ganzen Entwicklungen sind für die Fans doch ein Leckerbissen.»



«Ich kann mir gut vorstellen, dass Lewis dann seine Karriere im Ferrari beenden wird. Er verwirklicht seinen Traum – er wird zum Schluss seiner Laufbahn Ferrari-Fahrer.»





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format