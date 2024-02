Formel 1 auf RTL: Diese Experten kehren zurück

​Am 19. Dezember 2023 gab es gute Nachrichten für die deutschen Formel-1-Fans: RTL zeigt 2024 sieben Rennen im freien Fernsehen. Nun steht fest, wer von den GP-Schauplätzen berichten wird.

Der langjährige Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg brachte das prima auf den Punkt: «Es ist wichtig, dass unser Sport in Deutschland wieder sichtbarer wird. Seien wir doch ehrlich – die Formel 1 hat in den vergangenen Jahren in Deutschland an Relevanz verloren.»

Einer der Gründe: RTL war zur Saison 2023 hin und zum Entsetzen vieler Fans aus der Königsklasse ausgestiegen. Zuvor hatte der Sender 2021 und 2022 jeweils vier WM-Läufe übertragen, in Sublizenz von Sky. Im Jahre 2023 wollte sich RTL auf die Berichterstattung über American Football (NFL) und Fußball konzentrieren, da war für die Formel 1 kein Platz mehr. Als Folge zeigte Sky vier Rennen frei empfangbar bei YouTube. Vier Läufe frei zugänglich zu machen, dazu ist der Bezahlsender im Rahmen des Abkommens mit «Formula One Management» verpflichtet.

Die gute Nachricht für deutsche GP-Fans: Als Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sky zeigt RTL in der Saison 2024 sieben Rennen im freien Fernsehen. Neben dem Saisonstart in Bahrain (2. März) sind Übertragungen der folgenden WM-Läufe inklusive Qualifying geplant – Ungarn, Belgien, die Niederlande, Italien (Monza), Aserbaidschan und Las Vegas.

Darüber hinaus wird an fünf Samstagen Quali oder Sprint bei RTL zu genießen sein, das Rennen dann jedoch auf Sky. An den restlichen zwölf GP-Wochenenden ist der Samstag bei RTL nur auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.

Nun steht auch fest, mit welcher Experten-Mannschaft RTL die Königsklasse in die gute Stube bringt. Als Moderator arbeitet Florian König, das Kommentatoren-Duo für Qualis, Sprints und Rennen besteht aus Christian Danner und Heiko Wasser. Kai Ebel kehrt als Streckenreporter zurück. Einige Moderationen übernimmt auch Laura Papendick, die 2021 und 2022 Florian König drei Mal vertreten hat.



RTL-Sportchef Andreas von Thien sagt: «Die Formel 1 ist für uns bei RTL ein Highlight. Denn die 30-jährige Erfolgsgeschichte unseres Senders ist unmittelbar verknüpft mit der Formel-1-Berichterstattung von Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner. Zusammen mit Laura Papendick sind wir für unsere Motorsport-Fans gut besetzt. Wir freuen uns sehr, dass sie alle wieder am Start sind.»





Formel-1-Präsentationen

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format