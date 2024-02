Lewis Hamilton zu Ferrari: Wen nimmt er mit?

​Ende 2024 zieht Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari. Zu den ungeklärten Fragen gehört: Wer zieht mit dem erfolgreichsten Formel-1-Fahrer nach Maranello? Was ist mit Renningenieur Peter Bonnington?

Er steht hinter einer der berühmtesten Ansagen der Formel 1: «Lewis, it’s hammer time», pflegt Mercedes-Renningenieur Peter «Bono» Bonnington zu sagen, und Lewis Hamilton weiß – jetzt muss er die letzten Tausendstelsekunden aus seinem Auto quetschen.

2024 ist die zwölfte gemeinsame Saison von Lewis Hamilton und «Bono». Die Frage liegt auf der Hand: Was geschieht mit dem 48-jährigen Ingenieur, wenn Lewis Ende 2024 zu Ferrari wechselt?

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Spitzen-Ingenieur seinem Fahrer folgt. Jock Clear tat es mit Jacques Villeneuve, als der Kanadier von Williams zu BAR zog. Andrea Stella tat es mit Fernando Alonso, als der Spanier von Ferrari zu McLaren zog.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Natürlich ist das eine jener Diskussionen, die wir in den kommenden Monaten führen müssen. Als ich Bono sagte, dass Lewis uns verlässt und zu Ferrari geht, da war seine erste Reaktion: ‚Haben wir schon den 1. April?’»

In vielen Formel-1-Verträgen ist eine bezahlte Freistellung eingeschlossen, wenn eine Fachkraft seinen Posten verlässt, die Dauer variiert. Vor diesem Hintergrund dürfte es nicht einfach werden, dass Bonnington bis zum letzten Rennen der Saison 2024 am Wagen von Hamilton arbeitet und dann kurz darauf bereits für Ferrari tätig wird.



Sollte Hamilton wirklich Bonnington nach Maranello mitnehmen, so hätte dies auch Auswirkungen auf Riccardo Adami. Der Italiener ist derzeit Renningenieur von Carlos Sainz.





Der Ursprung von «Hammer Time»

Die ersten Funkmeldungen – «Lewis, it’s hammer time» – kamen mit Beginn der Turbohybrid-Ära 2014. Von 2014 bis 2020 gewann Hamilton sechs Titel mit Bono und Mercedes, nur Nico Rosberg verhinderte 2016 einen Komplettdurchmarsch des Ausnahme-Racers in diesen sieben goldenen Jahren.



Lewis Hamilton erklärt: «Hammer time, das war meine Idee. Denn vorher sagte Bono immer etwas wie – Lewis, jetzt musst du voll angreifen oder so. Und das frustrierte mich. Denn ich fuhr vorher ja nicht spazieren. Also sagte ich zu ihm: ‘Wenn du willst, dass ich wirklich etwas ganz Besonderes aus dem Helm zaubere, dann sag doch einfach, it’s hammer time.’»

Hammer Time selber lehnt sich an den Welt-Hit «U can’t touch this» von MC Hammer aus dem Jahre 1990 an, wo der Rapper zwischendurch wiederholt sagt: «Stop, hammer time!» Hören Sie mal rein, das ist immer noch ein Knaller-Song.



Lewis Hamilton hat immer wieder betont, wie wichtig die Arbeit von Peter Bonnington ist: «Ich bin Bono unendlich dankbar für seine Arbeit. Ich glaube nicht, dass je ein Renningenieur länger mit einem Piloten gearbeitet hat als er mit mir. Er ist wie ein Bruder für mich, wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die mich mit allen Ecken und Kanten ertragen. Seine Ruhe in einem Rennen, das ist ganz außergewöhnlich.»





