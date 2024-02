VCARB-Teamchef Mekies: «Das ist eine tolle Chance»

​Laurent Mekies ist Formel-1-Teamchef von Visa Cash App RB (VCARB), vormals Toro Rosso und AlphaTauri. Der 46-jährige Franzose spricht über seine Ziele mit dem Red Bull-Rennstall.

Im Frühling 2023 wurden beim zweiten Red Bull-Rennstall neben Red Bull Racing die Weichen für die Zukunft gestellt: Franz Tost verabschiedete sich bei AlphaTauri (vormals Toro Rosso) nach dem WM-Finale in Abu Dhabi aus der Teamchef-Rolle, ganz gehen wird der Tiroler, der seit Anfang 2006 die Geschicke des Teams geleitet hat, aber nicht: Er bleibt in einer Berater-Rolle dem Team erhalten.

Sein Nachfolger ist seit Anfang 2024 Laurent Mekies, der früher schon in verschiedenen Rollen tätig war für das Team, das damals noch unter den Namen Minardi und dann Toro Rosso antrat. Als CEO für die heute Visa Cash App RB (VCARB) genannte Mannschaft konnte Red Bull den früheren FIA-Generalsekretär Peter Bayer gewinnen. Der Österreicher kümmert sich um die strategische Ausrichtung des Teams, während Mekies das Tagesgeschäft leitet und für die sportlichen Belange zuständig ist.

Ende Juli 2023 entband Ferrari seinen Sportchef Mekies von seinen Aufgaben entbunden. Er sagt: «Als mir klar wurde, dass ich monatelang darauf warten muss, meine neue Aufgabe zu übernehmen, da dachte ich – das ist frustrierend. Du willst am liebsten gleich mit dem neuen Job anfangen und etwas beitragen.»

«Aber rückblickend hat die Pause gutgetan: Hätte ich sofort wechseln können, dann hätte mich die Intensität des straffen WM-Programms in Atem gehalten. Auf diese Weise jedoch konnte ich mal innehalten, einen Schritt zurück machen und das grössere Bild betrachten. Ich hatte die Gelegenheit, mir in Ruhe zu überlegen, wie ich meine Aufgaben anpacken will.»

Im Rahmen der VCARB-Präsentation vertieft Mekies: «Jetzt ist es schön, wieder an der Arbeit zu sein. Wenn du einen so intensiven Rhythmus gewöhnt bist wie in der Formel 1, dann fühlt sich eine solche Pause sehr lang an.»

«Wir haben hier ein einzigartige Chance, auf einer soliden Basis aufzubauen, gleichzeitig aber herrscht Aufbruchstimmung, so als würden wir mit einem weißen Blatt Papier beginnen.»



«Wir haben eine fabelhafte Mannschaft und sehr gute Leute haben erst gerade begonnen und kommen in den kommenden Monaten zu uns. VCARB zeigt, wie wir unsere Aufgaben anpacken wollen. Im Mittelpunkt stehen Mensch und Kultur, alles andere ist eine Konsequenz davon. Ich muss als Teamchef die bestmöglichen Mitarbeiter finden und sie am richtigen Ort arbeiten lassen. Die Verpflichtung von Hochkarätern wie Alan Permane als Sportchef und Tim Goss als leitender Techniker sendet das Signal, wie ernsthaft wir unsere Aufgaben nehmen.»



«Wir sind kein Rennstall wie jedere andere. Wir haben das Rennwagenwerk in Faenza und eine Aussenstelle in Bicester, wo vor allem für die Aerodynamik gearbeitet wird. Diese Aussenstelle versetzen wir nach Milton Keynes in komplett neue Gebäude, um dort Teil des Red Bull-Campus zu sein. Wir können mit diesen zwei Standorten die besten Fachleute aus Europa anlocken.»



«Das Talent in diesem Team ist schon vorhanden. Wir wollen aber die Organisation optimieren und so den Rennstall besser aufstellen. Junge Piloten in der Formel 1 ist noch immer unsere Kernaufgabe, das ist Teil der DNA des Teams.»



«Wir waren eine Weile WM-Letzter während der Saison 2023, wir haben dann in der zweiten Saisonhälfte erheblich zugelegt und sind noch auf Rang 8 vorgerückt. So muss es weitergehen. Die ganzen Veränderungen bedeuten – gewisse Verbesserungen werden erst in der zweiten Saisonhälfte kommen. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir uns in den ersten Monaten schwertun könnten.»



«Wir arbeiten mit rund 600 Fachkräften. Das Reglement gibt vor, was genau du als Team selber bauen musst. Abgesehen von Motor, Getriebe und Aufhängungen musst du deinen Wagen selber bauen. Wir haben einen Besitzer, Red Bull, der zwei Rennställe betreibt. Also liegt es auf der Hand, dass man sich im Detail ansieht, welche Teile da bei beiden Autos verbauen können.»



«Wir haben den Vorteil, dass wir dabei mit dem Weltmeister arbeiten können, mit Red Bull Racing. Es gibt auch Kompromisse, die du dabei eingehen musst. Du musst warten, welches Getriebe entsteht, das gibt die Aufhängungspunkte vor, das wiederum hat direkten Einfluss auf die Aerodynamik.»



«Wir treten 2024 mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda an. Es gibt nur wenige Fahrer in Feld mit der Erfahrung von Daniel, seine positive Einstellung ist ein Bonus. Daniel stand auf der Wunschliste aller Fahrer, dann hatte er keine einfachen Jahre. Nun erleben wir wieder den früheren Daniel, sozusagen, ich sehe einen extrem motivierten, konzentrieren und erfolgshungrigen Ricciardo.»



«Ich war sehr beeindruckt davon, wie sich Yuki entwickelt hat. Sein Speed war immer da, aber nun hat er auch die Erfahrung und das technische Verständnis, um ein sehr guter Rennfahrer zu sein. Er lebt in Faenza und ist ein harter Arbeiter, der oft im Rennwagenwerk anzutreffen ist. Yuki sitzt nicht in diesem Auto wegen Motorpartner Honda, sondern weil er dieses Cockpit verdient.»



«Ich bin kein Freund von Zahlen und Rängen, wenn es um die Ziele für eine neue Saison geht. Nur so viel – wir wollen weiter vorrücken, wir wollen konkurrenzfähiger sein, wir wollen uns im hart umkämpften Mittelfeld behaupten, wir wollen konstant gute Ergebnisse. Wir sind dabei, den bestmöglichen Rennstall aufzubauen, mal sehen, wohin uns das führt.»





