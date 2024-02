Fernando Alonso: «Ich kann noch mit 50 Jahren fahren»

​Der Spanier Fernando Alonso scheint wie guter Wein zu sein – er wird von Jahr zu Jahr besser. Mit 42 Jahren nimmt es der Aston Martin-Star mit Piloten auf, die halb so alt sind wie er.

Das Thema kommt zurück wie ein australisches Wurzholz: Fernando Alonso und sein Alter. Der zweifache Formel-1-Champion und Langstrecken-Weltmeister geht als 42-Jährigen in die GP-Saison 2024, ein Ende ist nicht abzusehen.

Fernando spricht immer mit Augenzwinkern über das Thema Alter, und im Rahmen der Präsentation des 2024er Formel-1-Autos von Aston Martin ergänzt der Asturier dazu: «Vor ein paar Jahren habe ich gedacht, dass vielleicht 41 oder 42 die Grenze ist. Jetzt, nachdem ich im letzten Jahr gute Leistungen gebracht habe, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch ein paar Jahre weiterfahren kann.»

«In diesem Winter habe ich meine Erwartungen ein wenig übertroffen, was die körperlichen Tests angeht. Ich würde sagen – wenn man motiviert ist und sich engagieren will, kann man vielleicht bis 48 oder 49 oder was auch immer oder sogar bis 50 fahren.»

«Aber gleichzeitig muss man auch Vieles im Leben für die Rennerei aufgeben. Die Formel 1 erfordert absolute Hingabe. Und ich habe so viele Jahre lang mein Leben diesem Sport gewidmet. Damit wir uns richtig verstehen – ich habe kein Problem damit. Ich kann noch ein paar Jahre weitermachen. Aber ich weiß nicht, ob ich bis 50 Rennen fahren werde, bei einem so anspruchsvollen Kalender. Nicht wegen der Fähigkeiten, sondern weil es andere Dinge im Leben gibt, auf die ich neugierig bin.»



Was sich Alonso für 2024 vorgenommen hat: «Ich möchte effizienter reisen. Wir müssen die Zeit an den richtigen Orten verbringen. In Japan, Australien und China werde ich versuchen, den Jetlag auf andere Weise zu bekämpfen, indem ich nicht zu früh in das jeweilige Land fliege, denn dann ist man länger von zuhause weg. Die Energie und die Batterien leeren sich im Laufe der Saison immer weiter.»



«Das zweite ist das Essen. Die Ernährungsroutine erhält die Energie länger, wenn man sie unter Kontrolle hat. Ich habe einen Ernährungsberater ins Team geholt, was die Sicht der Dinge ein wenig verändert hat. Unterm Strich fühle mich mich fitter denn je.»





