Indy 500-Sieger Takuma Sato: Berater von Honda

​Der frühere Formel-1-Fahrer und zweifache Indy 500-Sieger Takuma Sato ist von der Honda Racing Corporation (HRC) als Berater verpflichtet worden. Der 47-jährige Japaner freut sich auf seine neue Aufgabe.

Der Japaner Takuma Sato (47) und der Indianapolis Motor Speedway, das ist eine Liebesgeschichte: In Indy eroberte der damalige BAR-Honda-Pilot seine einzige Podestplatzierung in der Formel 1, als Dritter beim USA-GP; in Indy triumphierte Sato 2017 und 2020 beim Indy 500, dem größten Autorennen der Welt.

Der langjährige Honda-Schützling Sato, der von Melbourne 2002 bis Barcelona 2008 insgesamt 90 Formel-1-Rennen bestritten hat und 2004 WM-Achter wurde, hat die Königsklasse nie aus den Augen gelassen. Und künftig wird er mit der Formel 1 wieder mehr zu tun haben – Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation (HRC) hat Sato zum Sonderberater mit enormem Tätigkeitsfeld ernannt.

Sato, der seit längerem schon für die Honda Racing School arbeitet, also das Nachwuchsprogramm der Japaner, wird als leitender HRC-Berater bei der Ausrichtung der Rennprogramme von Honda und der Strategie für Junior-Fahrer mitreden und auch im operativen Bereich ein Wörtchen mitreden.



Sato sagt: «Ich bin sehr stolz darauf, zum Honda-Berater ernannt worden zu sein. Das unterstreicht meine Verbundenheit zu diesem Haus, das mir seit vielen Jahren ermöglicht hat, meine Träume zu verwirklichen.»



Koji Watanabe: «Als Leiter unserer Nachwuchsförderung hat Sato wertvolle Arbeit geleistet. Nun soll seine gewaltige Erfahrung erheblich breitflächiger eingesetzt werden. Sato ist ein Mann, der Herausforderungen mutig anpackt, das passt zu uns.»



Takuma Sato wird 2024 versuchen, zum dritten Mal das Indy 500 zu gewinnen. Drei oder sogar vier Siege, das haben erst zehn Fahrer geschafft. Vier Mal gewannen A.J. Foyt, Al Unser, Rick Mears und Helio Castroneves, drei Mal Louis Meyer, Wilbur Shaw, Mauri Rose, Bobby Unser, Johnny Rutherford und Dario Franchitti.





