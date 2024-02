Aston Martin: Vorfreude auf harten Konkurrenzkampf 25.02.2024 - 19:06 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Aston Martin-Teamchef Mike Krack ist überzeugt: «Dieser Test hat gezeigt, dass das gesamte Feld in dieser Saison unglaublich eng beieinander liegen wird»

Das Aston Martin Team konnte sich beim Vorsaison-Test in Bahrain gut auf die anstehende Saison vorbereiten. Teamchef Mike Krack zieht eine positive Bilanz und sagt, was er in diesem Jahr erwartet.