Saudi-Arabien-GP im Live-Ticker: Die Ära Verstappen

​Am 9. März wird auf dem sündhaft schnellen Straßenkurs von Dschidda (Saudi-Arabien) der zweite Formel-1-Saisonlauf gefahren. Max Verstappen dominiert die Flügelauto-Epoche, auch im Nahen Osten.

Die Formel 1 hat in den vergangenen Jahren ihr Auftritte im Nahen Osten verdoppelt: Zum Grand Prix von Bahrain (seit 2004) und zum WM-Lauf von Abu Dhabi (seit 2009) sind Katar und Saudi-Arabien hinzugekommen (beide seit 2001).

Verblüffend: In der neuen Flügelwagen-Epoche der Königsklasse seit Anfang 2022 haben wir bislang acht WM-Läufe im Nahen Osten erlebt, sechs Mal hieß der Sieger Max Verstappen! Nur in Bahrain 2022 (Charles Leclerc) und Saudi-Arabien 2023 (Sergio Pérez) wurde der Niederländer bezwungen.

Für das kommende Rennen auf dem schnellen Straßenkurs von Dschidda (Englisch Jeddah) gilt für WM-Leader Verstappen: «Wir wissen, dass wir ein gutes Auto haben. Aber Dschidda ist ein komplett anderer Kurs als Bahrain. In Saudi-Arabien finden wir einen erheblich flüssigeren Pistenverlauf und eine glatte Oberfläche, wo der Reifenverschleiß kein Problem sein dürfte. Mal sehen, wo wir in Sachen Konkurrenzfähigkeit dort liegen.»

Wie Qualifikation und Rennen in Saudi-Arabien verlaufen, darüber halten Sie sich am besten dank unseres Live-Tickers auf dem Laufenden – ab ca. 17.30 Uhr europäischer Zeit am 8. März beim Abschlusstraining, ab ca. 17.15 Uhr am 9. März fürs Rennen. Lokal werden Quali und Grand Prix um 20.00 Uhr gestartet.



Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst. Zur Erinnerung: Die Formel 1 wird in Deutschland 2024 grundsätzlich exklusiv auf Sky Sport F1 gesendet. RTL hat das Abkommen mit Sky vertieft und zeigt im freien Fernsehen sieben Rennwochenenden, das nächste Mal aber erst im Sommer in Budapest. In Österreich teilen sich ServusTV und ORF die Übertragungen, in Saudi-Arabien ist das ORF dran, nachdem ServusTV in Bahrain eröffnet hat. Das Schweizer Fernsehen zeigt wie immer Qualifying und Rennen.





