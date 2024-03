Carlos Sainz: Blinddarm-Operation, Bearman im Ferrari

​Nach dem GP-Wochenende von Bahrain hat sich der zweifache GP-Sieger Carlos Sainz nicht wohlgefühlt, jetzt ist auch klar wieso – der Madrilene muss sich den Blinddarm entfernen lassen!

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz kann am weiteren Verlauf des GP-Wochenendes von Saudi-Arabien nicht teilnehmen: Der 29-jährige Spanier hat einen entzündeten Blinddarm und muss sofort operiert werden!

In seinem Ferrari sitzt ab dem dritten freien Training der Engländer Oliver Bearman. Der 18-Jährige aus Chelmsford (Süd-England) wurde 2023 in seinem ersten Formel-2-Jahr sehr guter Sechster und gewann vier Rennen. Er ist der erste neue GP-Pilot seit Oscar Piastri und Logan Sargeant Anfang 2023. Bearman ist der erste Brite im GP-Einsatz für Ferrari seit Eddie Irvine 1999.

Der 29-jährige Spanier Sainz musste alle Termine am Medientag (6. März) absagen, weil er Magenschmerzen hatte. Da glaubte er noch, etwas Schlechtes gegessen zu haben. Sein Gesicht am ersten Trainingstag dann – grau und eingefallen.



«Ich glaube nicht, dass ich je einen schlimmeren Tag im Rennwagen erlebt habe», gab der WM-Fünfte von 2021 und 2022 am Abend des Donnerstag, 7. März, zu. «Ich hoffe natürlich, dass es mir bald wieder besser geht, aber voll fit werde ich bestimmt nicht sein.»



Nun hat sich sein Zustand verschlimmert, er musste sich in Spitalpflege begeben, dort merkten die Ärzte schnell: Das ist keine Magenverstimmung, das ist der Blinddarm, und der muss raus.



Ferrari hat bestätigt: Im zweiten Wagen neben Charles Leclerc sitzt ab dem dritten Training (8. März, 14.30 Uhr Europa-Zeit) Formel-2-Fahrer und Ferrari-Junior Oliver Bearman (18), der mit sofortiger Wirkung von seinen F2-Verpflichtungen entbunden ist.



Bearman hat zahlreiche Tests in F1-Ferrari und GP-Rennwagen von Haas gefahren und dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen.



Wann Carlos Sainz wieder einsatzfähig sein wird, ist noch nicht klar. Im September 2022 erkrankte Williams-Fahrer Alex Albon ebenfalls am Blinddarm und musste in Italien notoperiert werden. Für ihn sprach damals der Niederländer Nyck de Vries ein.



Albon war zwei Wochen nach dem Monza-GP in Singapur wieder im Einsatz.