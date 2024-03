Max Verstappen (Ausfall): «Fühlte sich eigenartig an»

Formel-1-Champion Max Verstappen durfte in Melbourne von der Pole losfahren, kam aber nicht weit. Bereits in der vierten Kurve war sein Rennen gelaufen. Hinterher erklärte der Red Bull Racing-Star, was los war.

Nach zwei Siegen in den ersten beiden Saisonläufen musste Max Verstappen im Albert Park von Melbourne seinen ersten Ausfall in diesem Jahr hinnehmen.

Der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team musste seinen GP-Renner abstellen, weil seine rechte Hinterradbremse Feuer fing. Die Führung hatte der von der Pole gestartete Formel-1-Weltmeister bereits zuvor an den späteren Rennsieger Carlos Sainz verloren, nachdem er ins Rutschen gekommen war.

Der 26-Jährige erklärte hinterher gewohnt nüchtern: «Bereits der Rutscher in der dritten Kurve fühlte sich eigenartig an, denn ich war nicht wirklich am Limit, sondern gerade dabei, mich ins Rennen zu finden. Als ich dann aus dem Auto ausgestiegen war und die Daten anschaute, wurde klar, dass es bereits beim Start angefangen hatte.»

«Die rechte Hinterradbremse sass schon da fest und kühlte deshalb nicht ab. Sie wurde immer heisser und das Auto war dadurch schwer zu steuern, dann fing sie irgendwann Feuer», schilderte der WM-Leader, und ergänzte: «Es war, als würde ich mit angezogener Handbremse fahren. Auf dem Weg zur Startaufstellung war das Auto noch in Ordnung und ich war wirklich glücklich damit.»

Der 56-fache GP-Sieger, der zuletzt am 10. April 2022 in Melbourne ausgefallen war, betonte auch: «Es ist natürlich nicht schön, wenn es so läuft, denn du willst als Fahrer immer ins Ziel kommen. Aber dies ist ein technischer Sport und solche Dinge können passieren. Es ist nur wichtig, dass wir verstehen, warum es so lief.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,992

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Alonso 20

08. Russell 18

09. Hamilton 8

10. Stroll 7

11. Oliver Bearman (GB) 6

12. Tsunoda 4

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Aston Martin 27

05. Mercedes 26

06. Racing Bulls 4

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0