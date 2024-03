Lando Norris (3.): So verspielte McLaren seine Chance

​Dritter Rang für Lando Norris beim Grand Prix von Australien im Albert-Park von Melbourne. Der Engländer begeistert die Fans mit einer tadellosen Fahrt und gibt zur: «Ferrari war heute zu stark für uns.»

Applaus für Lando Norris: Der McLaren-Fahrer hat beim dritten Formel-1-WM-Lauf der Saison in Melbourne den dritten Rang erobert, es ist der 14. Podestplatz des Briten in seiner GP-Karriere.

McLaren war nach dem Ausfall von Champion Max Verstappen in Australien zweite Kraft hinter Ferrari. Logisches Ergebnis: die Ränge 3 und 4 für Lando Norris und Oscar Piastri.

Norris erzählt über sein Rennen: «Das ist ein prima Tag für McLaren, mehr hätten wir aus diesem Grand Prix nicht herausholen können.»

Mit diesem feinen Team-Ergebnis hat McLaren Zwischenrang 3 im Konstrukteurspokal hinter Red Bull Racing und Ferrari gefestigt.



Norris weiter: «Ich hatte zwischendurch mehr Speed als Charles Leclerc, aber er hat uns im ersten Rennteil unterschnitten.»



Der Ferrari-Fahrer kam also früher an die Box als McLaren-Pilot Norris. Lando: «Da hatte ich Hoffnungen, dass ich es vielleicht auf Platz 2 schaffen könnte, denn ich war schnell genug. Ich konnte dieses Mal auf gut mit den Reifen umgehen, das ist wichtig, auch für die kommenden Rennen.»



«Diese Strecke hat zum McLaren gepasst, von daher ist das gute Ergebnis vielleicht keine enorme Überraschung. Aber wenn wir Ferrari und Red Bull Racing einheizen wollen, müssen wir nachlegen. Wir rücken näher, aber das reicht noch nicht.»



«Mir war am Freitag klar, dass wir eine Chance aufs Podest haben. Ich bedauere nur eines – wir hätten mit einer leicht anderen Rennstrategie vielleicht Leclerc den zweiten Rang abspenstig machen können. Ich hätte im zweiten Rennteil Leclerc unterschneiden müssen, aber als wir das ins Auge fassten, kam er an die Box, und damit war diese Chance dahin. Nach den Rängen 3 und 4 sollte man nicht hadern, aber ein wenig wurmt mich das schon.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,992

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Alonso 20

08. Russell 18

09. Hamilton 8

10. Stroll 7

11. Oliver Bearman (GB) 6

12. Tsunoda 4

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Aston Martin 27

05. Mercedes 26

06. Racing Bulls 4

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0