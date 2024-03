Valtteri Bottas nimmt Sauber-Boxencrew in Schutz

Das Sauber-Team hat immer wieder Probleme bei Boxenstopps. Pilot Valtteri Bottas nimmt die Crew in Schutz: «Die Boxencrew hätte nichts anders machen können.» Das Problem scheint auf technischer Seite zu liegen.

Drittes Rennen, drittes Mal Boxenstopp-Ärger für Sauber. Diesmal gab es zusätzlich zum Zeitverlust noch eine Strafe für das Schweizer Team, das ab 2026 zum Audi-Werksteam wird.

Eine Radmutter hatte sich in Australien beim Stopp von Valtteri Bottas aus dem Schlagschrauber gelöst und war in die Fastlane gerollt – potenziell gefährlich für durchfahrende Autos! Dafür sprachen die Stewards des Weltverbands eine Strafe in Höhe von 5000 Euro aus.

Mal wieder eine Boxenstopp-Panne beim Schweizer Team. Beide Piloten hatten in Australien langsame Reifenwechsel. Erneut. Und dazu die Mutter-Panne, die bares Geld kostete.

Diese Saison steckt Sauber bislang tief im Pitstop-Pech: In Bahrain hatte Guanyu Zhou wertvolle Zeit verloren, als sich eine Radmutter ins Gewinde gefressen hatte. In Jeddah verklemmte sich dann wiederum bei Bottas eine Radmutter. Immer wieder ähnliche technische Probleme beim Stopp!

Bottas hatte in Australien einen langsamen Stopp und im anderen das Problem mit der wegkullernden Mutter. Der Finne: «Es ist frustrierend. Bis zum Stopp liefen die Dinge rund. Wir hatten einen guten Start und noch wichtiger ein gutes Tempo. Wir hätten Punkte holen sollen.»

Der Finne: «Es ist offensichtlich, dass wir weiter an unseren Problemen arbeiten müssen. Was wir bislang unternommen haben, reduziert die Zwischenfälle stark, aber das Risiko ist immer noch da, wie wir gesehen haben. Ein Element ist auch Pech. Die Boxencrew hätte nichts anders machen können. Es ist ein technisches Problem, das gelöst werden muss.»

Das Team hat bereits an einigen Abläufen gearbeitet. Optimal laufen die Stopps aber bei weitem nicht, wie man erkennt.

Bei Zhou Guanyu kam zum langsamen Stopp noch ein anderes Problem dazu. Der Chinese: «Bei meinem zweiten Stopp gab es ein Problem, das außerhalb meiner Kontrolle lag. Es hatte mit dem Getriebe zu tun.» Er hatte darauf Schwierigkeiten beim Schalten.

Abgesehen von den Pannen in der Boxengasse sieht Bottas aber einen Trend in die richtige Richtung: «Unsere Performance verbessert sich. Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht mit den Upgrades.»

Dennoch reichte es für Bottas nur für Platz 14. Sein Kollege wurde 15. und damit Vorletzter. Er war aus der Boxengasse gestartet.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0