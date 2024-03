Auto 2026: 1000 PS, leicht, kompakt, weniger Abtrieb

​Der langjährige Formel-1-Techniker Pat Symonds (70) war einer der hellen Köpfe hinter dem Reglement der gegenwärtigen Flügelautos. Nun spricht der Engländer darüber, was das neue Reglement 2026 bringt.

Als dem damaligen Formel-1-Sportchef Ross Brawn klar wurde, dass die Königsklasse komplett neue Rennwagen braucht, da wusste er, an wen er sich wenden konnte: an Pat Symonds. Der inzwischen 70-jährige Ingenieur, früher Wegbegleiter von Michael Schumacher bei Benetton und von Fernando Alonso bei Renault, hat zusammen mit anderen klugen Köpfen diese aufregenden, neuen Flügelwagen ausgetüftelt. Und nun sitzt der erfahrene Symonds am Reglement 2026.

Auf der offiziellen Formel-1-Internetseite hat Symonds darüber gesprochen, was die Fans erwarten dürfen. Pat sagt über die erste neue Motorgeneration seit 2014: «Die kommenden Triebwerke werden weiterhin als V6-Motor mit Turbolader ausgelegt, aber wir verstärken den elektrischen Anteil. Wir erwarten eine Leistung von 1000 PS, die Hälfte davon wird elektrisch erzeugt.»

Was tut sich in Sachen Chassis? Pat Symonds fährt fort: «Wir wollen den Abtrieb der Autos verringern und das Gewicht. Wir wollen, dass sich die Fahrer mehr einbringen können. Die Piloten sollen im Mittelpunkt stehen, sie sind die Helden unseres Sports.»

Während das Reglement für die Antriebseinheiten steht, ist das Regelwerk für das Chassis noch nicht fertig. Pat Symonds und seine Kollegen streben an, dass die Autos kompakter werden und das Gewicht um mindestens 50 Kilogramm reduziert werden kann. Ein moderner GP-Rennwagen bringt satte 798 kg auf die Waage.



Die heutigen Rennwagen sind schneller, weil sie viel mehr Abtrieb aufbauen und auf breiteren Reifen rollen, aber gucken Sie mal, wie dramatisch sich das Gewicht der Formel-1-Autos im Laufe der Jahre verändert hat.



1961 bis 1965: 450 Kilo

1966 bis 1968: 500

1969 bis 1971: 530

1972: 550

1973 bis 1980: 575

1981: 585

1982: 580

1983 bis 1986: 540

1987 bis 1993: 500

1994: 515

1995 bis 2008: 595

2009: 605

2010: 620

2011/2012: 640

2013: 642

2014: 690

2015/2016: 702

2017: 728

2018: 734

2019: 743

2020: 746

2021: 752

2022: 795

2023/2024: 798



Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton sagte: «Ginge es nach mir, hätten wir V12-Saugmotoren, manuelle Getriebe und keine Servolenkung mehr. Ich würde es für die Fahrer so schwer als möglich machen. Ich möchte Rennwagen, aus welchen ich nach einem Rennen komplett erschöpft aussteige, so als hätte ich einen Marathon absolviert. Die Formel 1 sollte ein Sport für echte Männer sein.»



«Heute kommen diese jungen Burschen, und es fällt ihnen leicht, das Limit zu finden. Es sollte vielmehr irrsinnig schwierig sein, so schwierig, dass nur die Besten das schaffen. Und das bedeutet eben auch erheblich leichtere Autos. DAS wäre meine Formel 1.»