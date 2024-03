Günther Steiner: Hamilton hat richtig entschieden

Lewis Hamilton hat mit seinem Wechsel zu Ferrari die richtige Entscheidung getroffen und könnte seinen achten WM-Titel gewinnen, glaubt Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner.

In der Formel-1-Saison 2025 wird Lewis Hamilton nach zwölf Jahren bei Mercedes in einem Ferrari sitzen. Und es sieht so aus, als sollte der siebenmalige Weltmeister genau die richtige Entscheidung getroffen haben. Während Ferrari beim Grand Prix von Australien einen Doppelsieg einfuhr und in der Teamwertung mit 93 Punkten nur vier Zähler hinter Spitzenreiter Red Bull liegt, rangiert Mercedes mit nur 26 Punkten auf Rang vier und eine Besserung ist kaum in Sicht. Ein achter Weltmeistertitel und 104. Rennsieg rücken für Lewis Hamilton in immer weitere Ferne.



Diesen achten Titel könnte Hamilton mit Ferrari aber erreichen, glaubt Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner, und nach den ersten drei Rennen der Saison 2024, in denen Ferrari deutlich besser abschnitt als Mercedes, deutet alles darauf hin, dass der Südtiroler damit recht haben könnte. Carlos Sainz, der seinen Platz bei Ferrari an Hamilton abgeben wird, siegte beim Grand Prix von Australien vor seinem Teamkollege Charles Leclerc, während beide Mercedes vorzeitig ausfielen.



«Es sieht so aus, als ob er die richtige Entscheidung trifft», sagte Steiner, der neue Botschafter für den Grand Prix von Miami, gegenüber Sky Sports News. «Er hat es getan, als er McLaren verließ, um zu Mercedes zu gehen, also hat er vielleicht auch diese Entscheidung richtig getroffen. Aber ich denke, für ihn geht es mehr um die neue Herausforderung. Er ist seit elf Jahren im Team, hat sechs Meisterschaften gewonnen und hat dort gute Beziehungen.»



Steiner glaubt, der Wechsel zu Ferrari sei «einfach der letzte Schritt seiner Karriere. Er will eine neue Herausforderung. Und wenn die letzte Herausforderung Ferrari ist, ist es natürlich eine schöne Sache, wenn man die Möglichkeit dazu hat.»



Ob Hamilton seinen achten Fahrertitel schon nächstes Jahr einfahren kann, wagt Steiner nicht zu prophezeien, geht aber davon aus, dass eine Überarbeitung des aktuellen F1-Reglements im Jahr 2026 ihm die Chance geben könnte, Geschichte zu schreiben und als einziger Pilot in der Geschichte acht Mal Weltmeister zu werden.



«Ich denke, nichts ist unmöglich», sagte Steiner, dessen achtjährige Amtszeit als Haas-Teamchef in der vergangenen Saison zu Ende ging. «2026 gibt es ein komplett neues Reglement, was den Motor und das Chassis angeht, also werden die Autos überarbeitet. Und wenn er ein bisschen Glück hat und am richtigen Ort ist, wenn Ferrari ein gutes Auto produziert, könnte es möglich sein, dass er seine achte Meisterschaft holt.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal



01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine