Sebastian Vettel wünscht sich etwas mehr Transparenz

Sebastian Vettel hat sich in einem seiner seltenen Interviews seit er die Formel 1 verlassen hat, zum Thema Christian Horner und Red Bull Racing geäußert.

Seit Sebastian Vettel seine aktive Karriere als Formel-1-Pilot nach der Saison 2022 beendete, spricht der Vierfachweltmeister nur noch selten über Themen der Königsklasse. Nun hat der Heppenheimer aber eine Ausnahme gemacht und erklärt, was er von der «Causa Christian Horner» hält.



Die Untersuchung um seinen ehemaligen Teamchef, mit dem er alle seine vier WM-Titel feiern konnte, begann, nachdem Horner «grenzüberschreitendes Verhalten» gegenüber einer Mitarbeiterin vorgeworfen worden war. Nachdem der Untersuchungsausschuss seine Ergebnisse vorgelegt hatte, wurde Horner für nicht schuldig befunden. Über die Untersuchung selbst und die genauen Ergebnisse ist jedoch nur sehr wenig bekannt.



Sebastian Vettel würde sich deshalb mehr Transparenz wünschen. «Ich kenne das Team, Christian [Horner] und Helmut Marko sehr gut aus meiner Zeit, aber es ist sehr schwierig für mich, eine Meinung zu haben, weil ich nicht weiß, was passiert ist und was nicht,» sagte er laut der spanischen Publikation Marca. «Ich denke, ich würde mir etwas mehr Transparenz wünschen, aber ich hoffe, dass die Zeit alles klären wird.»



Über einen möglichen Ausstieg Max Verstappens wollte Vettel nicht diskutieren. Es sehe keinen Grund, wieso der Niederländer das Team mit dem besten Auto verlassen sollte. «Natürlich gibt es im Moment viele Bedenken, aber ich denke, aus sportlicher Sicht gibt es für ihn keinen Grund, an etwas anderes als Red Bull zu denken.»

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal



01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine