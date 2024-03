«Max Verstappen wird mit Adrian Newey gehen»

Der Journalist und ehemalige Ferrari-Mann Peter Windsor macht sich Gedanken über die Zukunft des Red Bull Formel-1-Teams und seiner prominenten Angestellten.

Die Formel-1-Saison 2024 ist zwar erst drei Rennen alt, die «Silly Season», in der die möglichen Fahrerwechsel für 2025 diskutiert werden, ist aber bereits in vollem Gange. Und wider Erwarten ist auch Weltmeister und Red-Bull-Pilot Max Verstappen Gegenstand von Diskussionen. Dank der Situation um Teamchef Christian Horner hat sich nämlich ein ganz neues Szenario ergeben.



Zwar hat Horner (noch) die volle Rückendeckung der thailändischen Mehrheitsaktionäre, plant aber angeblich auch, die vollständige Kontrolle über das Team zu übernehmen – was wiederum Max Verstappen dazu veranlasst haben soll, seine eigene Zukunft bei Red Bull zu überdenken – trotz seines noch bis 2028 gültigen Vertrags mit dem Team aus Milton Keynes. Mercedes-Chef Toto Wolff hat offen zugegeben, dass der Niederländer sein Wunschkandidat für das Cockpit von Lewis Hamilton wäre, der Ende der Saison zu Ferrari nach Maranello wechselt.



Peter Windsor ist davon überzeugt, dass die Zukunft des viermaligen Champions von der einer anderen Red-Bull-Schlüsselfigur abhängt: Chefdesigner Adrian Newey, dessen Autos bisher zehn Fahrer- und zehn Konstrukteurstitel sammeln konnten und auch weiterhin einen Erfolg nach dem anderen feiern. Das weiß natürlich auch Max Verstappen. Newey würde bei Red Bull eine kaum zu füllende Lücke hinterlassen.



Peter Windsor behauptet daher in seinem jüngsten F1 Live Chat auf YouTube, dass Verstappen dem 65-Jährigen Designer folgen würde, wo immer der auch hingehen würde. «Für mich hat das alles rund um Max komplett und vollständig mit Adrian Newey zu tun. Max Verstappen ist nicht dumm und wird nur dann irgendwo hingehen, wenn Adrian nicht mehr weitermacht oder woanders hingeht. Wenn Adrian wechselt, wäre [Red Bull] sowieso ein ganz anderes Team, ein neues Team. Red Bull wäre sehr schnell ein komplett anderes Team. Der Schlüssel dazu ist also Adrian, immer,» betonte Windsor. «Wird Adrian zu Mercedes gehen? Nur, wenn er von allem, was so vor sich geht und allem, was mit Christian [Horner] los ist, so angewidert ist und zu Mercedes geht, dann wird Max sicher mit ihm gehen.»



Er glaube allerdings nicht, dass Newey so denken würde, sagte er weiter. «Ich glaube, dass Adrian denkt, ja, bitte, gehen wir weiter zur nächsten Sache, ich will mein Leben weiterleben und mir keine Gedanken machen um lächerliche und unwichtige Dinge.» Genau das tue Newey wohl auch, vermutet Windsor. «Es sieht alles danach aus, dass er ganz normal weitermacht. Und glauben wird denn nicht alle, dass es ganz normal weitergeht? Ich bin sicher, dass Max auf keinen Fall zu Mercedes geht, außer wenn Adrian Newey zu Mercedes geht.»



Sollte Peter Windsor recht haben, hängt sowohl die Zukunft des Red Bull Formel-1-Teams als auch die seines Starfahrers Max Verstappen von Adrian Newey ab...

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine