Wettervorhersage für Grand Prix von Japan: Regen

Am kommenden Wochenende steht eines der Highlight-Rennen der Formel-1-Saison 2024 auf dem Kalender: der Grand Prix von Japan. Und das Wetter könnte zusätzlich für Spannung sorgen.

Der Grand Prix von Japan ist nicht nur für Formel-1-Fans einer der Saisonhöhepunkte, fragt man die Fahrer nach ihrer Lieblingsstrecke, antworten viele, «Suzuka». Die einzige Rennstrecke in Form einer Acht ist bekannt für ihre engen Schikanen, und die Begeisterung der japanischen Fans sorgt immer für eine ganz besondere Stimmung. Und auch das Wetter sorgte immer mal wieder für Überraschungen – oft durch sehr unwirtliche Verhältnisse und strömenden Regen. Wie sind also die Aussichten für das diesjährige Rennen?



In diesem Jahr findet der Grand Prix von Japan zum ersten Mal seit seiner Einführung im Jahr 1987 im Frühling statt und vielleicht braucht man auch keinen Regenschirm. Nach der bisherigen Wettervorhersage sollten die Fans ihre Schirme aber auf jeden Fall mitnehmen, denn nach einem trockenen Rennen im vergangenen Jahr sehen die Wetterfrösche für das kommende Wochenende wieder Regen voraus.



Der Grand Prix von Japan ist für seine Wetterkapriolen berühmt-berüchtigt und nasse Bedingungen sorgen in Japan in der Regel für jede Menge zusätzliche Action, wie 2022, als Carlos Sainz seinen Ferrari in der 28. Runde zerlegte. 2013 bebte am Rennwochenende darüber hinaus sogar mal kurz die Erde. Dennoch wurden bisher nur neun Rennen bei Regen ausgetragen, und nur fünf Mal gab es wirklich sehr nasse Bedingungen. 1994 siegte Damon Hill bei strömendem Regen und verschärfte so den Titelkampf mit Michael Schumacher.



Ein weiteres denkwürdiges Rennen in Japan, das von mehreren Crashs und Neustarts geprägt war, fand 2007 auf nasser Strecke statt, damals allerdings auf dem Fuji Speedway. Unvergessen ist bis heute ist auch die Tragödie um Jules Bianchi, der bei einer Kollision mit einem Bergungsfahrzeug am 5. Oktober 2014 so schwer verletzt wurde, dass er Monate später, am 17. Juli 2015, in einem Krankenhaus in Nizza verstarb.



Regenrennen haben in der Formel 1 einen ganz besonderen Reiz, vor allem in Suzuka, denn die Strecke ist schon im Trockenen sehr anspruchsvoll zu fahren und bei nassen Bedingungen noch schwieriger, da es bei starkem Regen fast unmöglich ist, die Konkurrenten zu sehen, wenn sie aus einer der engen Kurven kommen.



Noch ist es jedoch zu früh um mit Sicherheit zu sagen, wie das Wetter in einer Woche sein wird. Aber egal, ob nass oder trocken, nach der Dominanz, die die beiden Ferrari-Piloten in Australien gezeigt haben, wird es spannend sein zu sehen, ob Max Verstappen und sein Red-Bull-Team die Roten in Japan wieder in die Schranken weisen können.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine