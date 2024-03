Leclerc: Hamilton als Teamkollege wird fantastisch

In der Saison 2025 wird Ferrari-Pilot Charles Leclerc einen neuen Teamkollegen bekommen: den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton, der den Platz von Carlos Sainz einnehmen wird.

Seit dem 1. Februar 2024 steht es fest: Lewis Hamilton wird Mercedes nach zwölf Jahren und sechs gemeinsamen WM-Titeln (seine erste Weltmeisterschaft gewann er 2008 noch mit McLaren) Ende dieses Jahres verlassen und in der kommenden Saison für Ferrari an den Start gehen. Dabei ersetzt der 39-jährige Brite Carlos Sainz, der nach vier Jahren in Maranello für 2025 noch auf der Suche nach einer neuen Heimat ist.



Dieser Wechsel von Hamilton bedeutet auch, dass Charles Leclerc einen neuen Teamkollegen bekommt und zwar nicht irgendeinen, sondern den Fahrer, der (gemeinsam mit Michael Schumacher) die meisten WM-Titel gewonnen hat und die meisten Rennsiege (103) vorweisen kann. In einem Gespräch mit Fox Sports Australia über seine Zukunft in Rot gestand Leclerc, dass ihn die Aussicht, eine «Ikone» der Königsklasse des Motorsports als Teamkollegen zu haben, fasziniere, gleichzeitig aber auch eine große Herausforderung darstelle.



«Ich werde von Lewis lernen,» erklärte der Monegasse. «Für mich selbst ist es eine Gelegenheit zu zeigen, wozu ich fähig bin. Es wird eine spannende Herausforderung sein. Ich denke, es wird großartig. Ich wusste schon seit mehreren Monaten, dass diese Möglichkeit bestehen könnte. Es war aber trotzdem eine Überraschung, als ich erfahren habe, dass es wirklich wahr werden würde.»



Vor allem werde es für ihn aber eine «unglaubliche Herausforderung» betonte Leclerc, «denn wir reden über den Fahrer mit den meisten Siegen in der Formel 1. Es wird fantastisch sein, ihn als Teamkollegen an meiner Seite zu haben.»