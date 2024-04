Mit wem Yuki Tsunoda eine Formel-1-Band gründen würde

Yuki Tsunoda fährt diese Woche seinen Heim-Grand-Prix in Japan

Vor dem Japan-Grand-Prix sind alle Augen auf den Lokalhelden Yuki Tsunoda gerichtet. Im Interview-Format «Getting to know» verrät er, wen er zum Mitglied seiner hypothetischen Formel-1-Band wählen würde.

Im Australien-Rennen wurde Yuki Tsunoda mit seinem Racing Bulls-Boliden Siebter, sahnte sechs Punkte ab und sprang damit auf Rang elf der Fahrer-Wertung.

Auf der Strecke läuft es – und abseits davon ist der junge Japaner vor seinem Heim-Grand-Prix in Suzuka zu Späßen aufgelegt. Im Gespräch mit formula1.com verrät er, mit wem im Fahrerlager er eine Formel-1-Band gründen würde und wie sie heißen würde.

Tsunoda: «Meine Band würde Moustache Dreamers heißen.» Also in etwa: Schnurrbart-Träumer.

Und wer wäre dabei? Tsunoda: «Daniel (Ricciardo, Anm.) mit seinem schönen Schnauzer – den trägt er in Texas. Er hat im Auto immer viel gesungen, wäre also der Sänger. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er Rock oder Heavy Metal singen kann.»

Noch mit dabei wäre: Kevin Magnussen. Tsunoda: «Kevin hat auch einen schönen Schnurrbart. Ich glaube, zu ihm würde Schlagzeug gut passen.» Schnurrbart also als Grundvoraussetzung für die Mitgliedschaft – passend zum Namen. Drittes Mitglied: Valtteri Bottas an der Gitarre.

Nicht mitmachen darf allerdings Tsunodas früherer Teamkollege Pierre Gasly. Tsunoda: «Pierre hat auch einen Schnurrbart, aber ist ein bisschen anders als mein Rockband-Style. Sorry, Pierre!»

Der Franzose ist aber dafür Tsunodas bester Freund im Fahrerlager. Der Japaner erklärt: «Pierre ist sehr nett, er war ein toller Teamkollege. Wir haben uns auch in Dubai getroffen und zusammen Zeit verbracht.»

Zu den scherzhaften Band-Plänen passt: Als Tsunoda sich mit drei Eigenschaften beschreiben soll, sagt der Racing Bulls-Pilot: «Ich liebe Essen, ich liebe Aktivitäten und … oh, das ist schwierig … ich singe gut!»

In den Urlaub fahren würde Tsunoda übrigens gern mit Sergio Pérez. Tsunoda: «Er kennt viel tolles mexikanisches Essen und ich will es ausprobieren. Ich habe kürzlich mexikanisches Essen für mich entdeckt. Es wäre also toll, wenn er mich zu vielen schönen Restaurants mitnehmen könnte.»

Viel Zeit für Erholung bleibt den Formel-1-Piloten aber derzeit nicht: Schon am Wochenende geht es in Japan weiter, zwei Wochen darauf in China.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt

*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0