Verstappen-Vertrauter Lee Stevenson zu Sauber (Audi)

​Hinter den Kulissen stellt Sauber-CEO Andreas Seidl die Weichen zur Zukunft, wenn Anfang 2026 aus Sauber der F1-Auftritt von Audi wird. Die jüngste Verstärkung: Ex-Verstappen-Chefmechaniker Lee Stevenson.

Toller Fang für die Sauber-Mannschaft, die ab 2026 zum Formel-1-Werksrennstall von Audi wird: Nach 18 Jahren in Diensten von Red Bull Racing wechselt Chefmechaniker Lee Stevenson zu Sauber.

Vor Ostern bestätigte der Engländer auf Instagram, dass er ein neues Kapital in seiner Karriere beginnen werde, «am anderen Ende der Boxengasse».

Stevenson hatte 2006 beim Rennstall aus Milton Keynes begonnen, zunächst als Nummer-2-Mechaniker. 2014 wurde er zum Chefmechaniker ernannt. 2023 teilte er seinem Arbeitgeber mit, dass er eine neue Herausforderung sucht.

Stevenson auf Instagram: «Das waren für mich unglaubliche 18 Jahre. Ich hätte nie geglaubt, dass wir all diese tollen Erfolge erreichen können. Von der Arbeit am ersten Auto, dem Modell RB2 bis hin zum RB19 von 2023 war es eine unglaubliche Reise. Ich möchte mich bei all meinen Weggefährten bedanken.»

Lee Stevenson wird schon am kommenden Wochenende in Japan für Sauber tätig sein.





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0