Andrea Kimi Antonelli: Bald im 2021er-Auto unterwegs

Mercedes-Talent Andrea Kimi Antonelli wird bald in einem alten GP-Renner ausrücken. Obwohl er das 2022er-Auto testen dürfte, soll er erst im 2021-Modell Gas geben. Aus gutem Grund, wie Teamchef Toto Wolff erklärt.

Dass Andrea Kimi Antonelli zu den grossen Rennfahrer-Hoffnungsträgern gehört, kommt nicht von ungefähr. Der Mercedes-Zögling hat sich bereits 2022 die Gesamtsiege in der italienischen und deutschen Formel 4 gesichert, im vergangenen Jahr kamen dann noch die Titel in der Formula Regional Middle East Championship und Formula Regional European Championship hinzu.

Bald darf der 17-Jährige aus Bologna auch im Formel-1-Renner Gas geben: Bereits am 16. April soll er im 2021er-Renner mit dem Stern ausrücken. Danach soll der junge Italiener, der zu den Kandidaten für die Nachfolge von Lewis Hamilton im nächsten Jahr gezählt wird, noch weitere Modelle kennenlernen. Dass er zunächst im W12 Gas geben wird, kommt nicht von ungefähr, wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff verriet.

«Wir haben ein paar Einsätze für ihn geplant, damit er sich an das Fahren im Formel-1-Auto gewöhnen kann. Er wird in Österreich das 2021er-Modell zum ersten Mal steuern, denn wir wollten ihm die Erfahrung bieten, wie sich ein wirklich gutes Auto anfühlt, bevor wir ihn in den 2022er-Renner setzen», verriet Wolff in der Teamchef-Pressekonferenz in Suzuka.

«Er ist nun schon seit einer geraumer Weile einer unserer Nachwuchsfahrer, und wir wollen herausfinden, was er am Steuer eines Formel-1-Autos schaffen kann», ergänzte der Wiener, der auch betonte: «Wir haben das Programm von Kimi schon vor längerer Zeit festgelegt, und wir haben es um ein paar Testtage erweitert.»