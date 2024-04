Nico Hülkenberg 11. in Japan: Rätsel um Haas-Notfall

​Haas-Pilot Nico Hülkenberg ist in Japan knapp an einem weiteren Punktgewinnt vorbeigeschrammt – nur Elfter. Der 36-jährige Deutsche ärgert sich, denn er glaubt, er hätte Zehnter werden können.

Zehnter in Saudi-Arabien, Neunter in Australien, nun – nein, eben nicht Zehnter auch in Japan, denn Nico Hülkenberg ist auf Rang 11 leer ausgegangen bei der Punktevergabe.

Das wurmt den Le Mans-Sieger von 2015 gewaltig. Denn der Haas-Pilot weiß: Der Speed hat gestimmt, um auch auf der japanischen Traditionsstrecke von Suzuka zu punkten.

Der Emmericher sagt nach seinem 207. Formel-1-GP: «Mein Fazit nach diesem Rennen ist zwiespältig. Auf der einen Seite bin ich schwer enttäuscht über den verpatzten zweiten Start. Damit haben wir die Chance auf ein besseres Resultat vertan. Aber auf der positiven Seite ist der Speed, den wir im Rennen zeigen konnten.»

«Ich konnte mich vom letzten Platz vorarbeiten auf den elften Platz, und dass ich am Ende nur fünf Sekunden hinter den zehntplatzierten Tsunoda ins Ziel gekommen bin, ist ein kleines Wunder. Diesen Speed hatte ich vor dem Rennen so nicht erwartet.»

«Das nehmen wir positiv aus Japan mit, dass wir auf einer Strecke, die auf den Papier für uns eher schwierig sein sollte. Wir waren letztlich aber recht konkurrenzfähig waren und konnten mit den anderen Mittelfeldteams mithalten.»



Was ist nun beim zweiten Start passiert? «Das so genannte Anti-Stall hat sich aktiviert. Es handelt sich hier um ein Sicherheitsprogramm. Wenn die Drehzahl des Motors zu sehr abfällt, dann hat die Software den Eindruck, der Motor würde absterben, dann greift die Kupplung, um das zu verhindern. »



«Ich weiß nicht, wieso sich das Programm aktiviert hat, da muss ich auf die Daten schauen, ob es etwas Technisches war, oder ob ich zu aggressiv war. So etwas passiert ganz schnell und dann ist nicht mehr viel zu retten, wenn es passiert ist.»



Ergebnis: Die Fahrer pfiffen links und rechts an «Hülki» vorbei.



Klar fragen sich die Fans des routinierten Deutschen, was bei einem reibungslosen Rennen möglich gewesen wäre. Nico meint sofort: «Platz 10. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich hätte Tsunoda gepackt! Er war nach dem Start Neunter, ich aber bin von Platz 20 so knapp hinter ihm ins Ziel gekommen. Hamilton fünfzig Sekunden vor Yuki, den hätte ich wohl nicht mehr eingeholt. Aber einen Punkt hätte ich hier machen können.»



Zwischenbilanz für Nico nach vier Rennwochenenden 2024: «Die fällt positiv aus. Wir haben eine ganz andere Ausgangsbasis und Position als letztes Jahr, das sieht sogar ein Laie. Letztes Jahr war es eine Einbahnstraße nach hinten, weil wir in den Grands Prix so hohen Reifenverbrauch hatten und dadurch meist chancenlos durchgereicht wurden.»



«Jetzt haben wir auf vier sehr unterschiedlichen Strecken mithalten können in diesem hart umkämpften Mittelfeld. Wir sind durchaus konkurrenzfähig, das ist ein ermutigendes Zeichen. Ganz ehrlich – ich hatte auf Fortschritte gehofft, aber es läuft besser als erwartet. Ich bin glücklich und heiß auf mehr.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0