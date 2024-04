Lando Norris (McLaren): «Das war ein hartes Rennen»

Lando Norris sagte nach dem Japan-GP: «Es fühlt sich nicht gut an, wenn man als Dritter startet und dann zurückfällt»

Lando Norris schaffte es im GP von Japan in die Top-5. Damit war der McLaren-Star aber nicht zufrieden. Er klagte nach dem Fallen der Zielflagge: «Es fühlte sich ein wenig wie ein Kampf auf verlorenem Posten an.»

Lando Norris kreuzte im Rennen auf dem Suzuka Circuit die Ziellinie deutlich vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Während der junge Australier mit Platz 8 Vorlieb nehmen musste, schaffte es Norris als Fünfter ins Ziel. Dennoch war der ehrgeizige Brite nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Denn das vierte Kräftemessen der Saison durfte er von Position 3 aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen.

Nur die beiden Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez fuhren vor ihm los. Doch im Gegensatz zum Polesetter und seinem Stallgefährten hatte Norris nicht den nötigen Speed, um sich an der Spitze zu halten. Er erklärte nach dem Ende des GP: «Das war ein hartes Rennen, denn unser Tempo hat einfach nicht gereicht. Ich denke, wir haben hier wieder das alte Kräfteverhältnis gesehen, mit Red Bull Racing an der Spitze vor Ferrari, dann erst kommen wir.»

«Es fühlt sich nicht gut an, wenn man als Dritter startet und dann zurückfällt . Es fühlte sich ein wenig wie ein Kampf auf verlorenem Posten an. Die anderen Jungs haben viel mehr Möglichkeiten, sie können etwa ihre Stints verlängern. Aber wir haben das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht, und das war alles, was wir tun konnten», seufzte der 24-Jährige.

Und Norris lobte Ferrari-Star Charles Leclerc, der nach der frühen roten Flagge nur einen Stopp einlegte: «Charles hat einen super Job gemacht und seine Reifen lange am Leben gehalten. Wir haben uns vielleicht auf den falschen Fahrer konzentriert und wenn wir einen besseren Job gemacht hätten, dann hätten wir vielleicht den vierten Platz holen können. Aber das ist im Eifer des Gefechts immer schwierig.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0