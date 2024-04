Yuki Tsunoda feiert Crew: «Fantastischer Stopp»

Yuki Tsunoda fuhr vor seinem Heimpublikum in Suzuka auf Platz 10

Yuki Tsunoda holt bei seinem Heimrennen in Japan einen Punkt. Auch dank eines irre guten Boxenstopps seiner Racing Bulls-Crew, bei dem er gleich mehrere Autos, die ebenfalls stoppen, überholen kann.

Die flinken Finger seiner Mechaniker sichern Yuki Tsunoda einen Punkt bei seinem Heim-Rennen. Der Japaner ist begeistert von der Leistung seiner Boxencrew, dank der er in der Pitlane mehrere Positionen gutmacht.

Vor Runde 23 wird es in Suzuka plötzlich eng in der Boxengasse: Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Sauber), Logan Sargeant (Williams), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) und Lance Stroll (Aston Martin) kommen in dieser Reihenfolge direkt hintereinander zum Boxenstopp, werden nahezu gleichzeitig abgefertigt – mit sehr unterschiedlichem Ergebnis.

Bottas erwischt, wie bereits bei den ersten drei Rennen der Saison, einen sehr langsamen Stopp. Einen richtig flotten Reifenwechsel dagegen schafft die Racing Bulls-Crew am Boliden von Yuki Tsunoda. Der Japaner zieht vor seinem jubelnden Heimpublikum an den anderen Autos vorbei, verlässt als Erster die Boxengasse. Wahnsinns-Leistung!

Neue Reihenfolge nach dem fünffach-Stopp: Tsunoda, Stroll, Magnussen, Bottas, Sargeant.

Tsunda jubelt am Funk: «Leute, sehr gut gemacht. Vielen Dank, top Job!» Und nach dem Überqueren der Ziellinie feiert er noch mal: «Was für ein fantastischer Stopp!»

Nach dem Rennen sagt Tsunoda: «Unser Team hat fantastische Arbeit geleistet. Die Mechaniker waren sehr schnell und haben zwei Autos überholt. Wahnsinn! Ohne sie und ohne den Stopp wäre es vermutlich viel schwieriger gewesen, einen Punkt zu holen. Respekt an das Team!»

Der Heim-Punkt in Suzuka ist für Tsunoda der zweite Punktgewinn in Serie.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0