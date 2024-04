Fernando Alonso über Mercedes: «Nicht so attraktiv» 08.04.2024 - 12:32 Von Silja Rulle

© LAT Fernando Alonso im Fahrerlager von Suzuka

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso wird immer wieder mit einem Wechsel zu Mercedes in der kommenden Saison in Verbindung gebracht. In Japan landete der Spanier vor dem deutschen Team. Also doch eher kein Wechsel?